В 7 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21 людям со сверхспособностями предстояло пройти испытание машиной времени и расследовать загадочную смерть молодой девушки. Как экстрасенсы справились с этим и какой сюрприз ждал их в конце первого испытания ― читайте в материале.

Экстрасенсов нередко спрашивают о будущем. Но их ответы сложно проверить, ведь на это нужно время. Именно поэтому в 7 выпуске «Битвы экстрасенсов»-21 людям со сверхспособностями предстояла сложная задача ― предвидеть будущее, которое на самом деле уже является прошлым. Экстрасенсы должны были по 4 детским фотографиям определить, как сложится судьба каждого из малышей. А сложность заключалась в том, что на самом деле изображенные герои давно уже выросли и могли сами проверить слова экстрасенсов.

Первой разгадать тайну фотографий попробовала ведьма-травница Ольга Иванчук. У мальчика со второго фото, Владимира, она почувствовала удушение. Как оказалось, мужчины уже нет в живых. В жизни третьего мальчика она почувствовала изоляцию. И Николай сейчас действительно находится в тюрьме. О последнем мальчике, тоже Николае, она смогла сказать, что он покинет жизнь раньше, не по судьбе. И это также правда. Ольга верно все ощутила, но не поняла, что все эти события уже произошли в прошлом.

Также этого не понял и черный маг Виктор Литовский. Он смог рассказать множество подробностей из жизни мальчиков на фото, но не ощутил, что все это было в прошлом.

А вот Мария Тихая поняла, что фотографии старые. Она почувствовала личную драму заключенного Николая. Ощутила экстрасенс и смерть двоих мужчин на фото.

Мария Вандеева тоже поняла, что фотографии из прошлого. Она увидела, что двое мужчин мертвы, а один из них находится в тюрьме за убийство. А также ощутила и смерть отца Олега ― мужчины на первом фото.

Жаля Алекперова почувствовала, что все дети уже давно взрослые. Она поняла, что Олега ложно обвиняют в смерти кровного родственника, а Владимир покончил жизнь самоубийством из-за неверного обвинения в убийстве. Жаля почувствовала и то, что мужчина успел выйти на свободу и в этом ему помогли магические обряды. Как оказалось позже, мать Владимира была участницей 8 сезона «Битвы экстрасенсов» и тогда именно благодаря ясновидящим его выпустили из тюрьмы. О заключенном Николае Жаля также сказала, что он не виновен. Она ощутила, что все дети с фото стали жертвами несправедливости.

То же самое сказала и Патрисия Перу, которая ощутила, что никто из мужчин не виноват. Она сказала это лично и девушке Олега. После этого сам мужчина вышел на место прохождения испытания и сделал девушке… предложение! Все окончилось на прекрасной ноте.

А вот уже следующее испытание было менее приятным. Экстрасенсам предстояло разобраться в подробностях смерти 16-летней Светланы. На программу обратились Алла и Николай Притула из Тернопольской области. 5 лет назад их дочь нашли повешенной на старой черешне возле дома. Родители не верят, что Светлана сама могла покончить жизнь самоубийством, и попросили экстрасенсов о помощи.

Чтобы узнать правду, на месте смерти девушки собрались все родственники семьи.

Мария Тихая поняла, что Светланы нет уже пять лет. Она верно ощутила, что на момент смерти ей было около 16 и что она как раз готовилась к выпускному. Экстрасенс почувствовала, что девушка умерла из-за повешения и что она самовольно пошла на это.

Денис Маклашевский также ощутил, что Светлана умерла вследствие повешения. Он ощутил, что девушка страдала и умерла из-за любви. Денис понял, что Светлана была найдена именно здесь, и показал точное место на дереве, где она была повешена. Он почувствовал, что в ее смерти виновен любимый мужчина.

А вот Патрисия Перу сказала, что в смерти Светланы виновны сразу трое мужчин. Она почувствовала, что девушку убили по случайности. Патрисия ощутила дух Светланы и передала от нее послание родным. Медиум предсказала, что справедливость все же восторжествует.

Что скажут другие экстрасенсы? Кто виновен в смерти Светланы: ее любимый или же трое неизвестных мужчин? Чем еще запомнился 7 выпуск? И кто покинул проект на этой неделе?

Узнайте в полном 7 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21.

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