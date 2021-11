У 7 випуску проєкту «Битва екстрасенсів»-21 людям із надздібностями треба було пройти випробування машиною часу і розслідувати загадкову смерть молодої дівчини. Як екстрасенси впоралися з цим і який сюрприз чекав на них наприкінці першого випробування ― читайте в матеріалі.

Екстрасенсів нерідко запитують про майбутнє. Але їхні відповіді складно перевірити, адже на це потрібен час. Саме тому в 7 випуску «Битви екстрасенсів»-21 перед людьми з надздібностями стояло складне завдання ― передбачити майбутнє, яке насправді вже є минулим. Екстрасенси мали за 4 дитячими фотографіями визначити, як складеться доля кожного з малюків. А складність полягала в тому, що насправді зображені герої давно вже виросли і могли самі перевірити слова екстрасенсів.

Першою розгадати таємницю фотографій спробувала відьма-травниця Ольга Іванчук. У хлопчика з другого фото, Володимира, вона відчула удушення. Як виявилося, чоловіка вже немає в живих. У житті третього хлопчика вона відчула ізоляцію. І Микола зараз справді перебуває у в’язниці. Про останнього хлопчика, теж Миколу, вона змогла сказати, що він піде з життя раніше, не за долею. І це також правда. Ольга правильно все відчула, але не зрозуміла, що всі ці події вже сталися в минулому.

Так само цього не зрозумів і чорний маг Віктор Литовський. Він зміг розповісти багато подробиць із життя хлопчиків на фото, але не відчув, що все це було в минулому.

А ось Марія Тиха зрозуміла, що світлини старі. Вона відчула особисту драму в’язня Миколи. Відчула екстрасенс і смерть двох чоловіків на фото.

Марія Вандєєва теж зрозуміла, що світлини з минулого. Вона побачила, що двоє чоловіків мертві, а один із них перебуває у в’язниці за вбивство. А також відчула і смерть батька Олега ― чоловіка на першому фото.

Жаля Алекперова відчула, що діти вже давно дорослі. Вона зрозуміла, що Олега помилково звинувачують у смерті кровного родича, а Володимир наклав на себе руки через хибне звинувачення у вбивстві. Жаля відчула і те, що чоловік устиг вийти на волю і в цьому йому допомогли магічні обряди. Як виявилося пізніше, мати Володимира була учасницею 8 сезону «Битви екстрасенсів» і тоді саме завдяки ясновидцям його випустили з в’язниці. Про ув’язненого Миколу Жаля також сказала, що він не винен. Вона відчула, що всі діти з фото стали жертвами несправедливості.

Те саме сказала і Патрисія Перу, яка відчула, що ніхто з чоловіків не винен. Вона сказала це особисто і дівчині Олега. Після цього сам чоловік вийшов на місце проходження випробування та зробив дівчині… пропозицію! Усе закінчилось на чудовій ноті.

А ось уже наступне випробування було менш приємним. Екстрасенси мали розібратися в подробицях смерті 16-річної Світлани. На програму звернулися Алла та Микола Притули з Тернопільської області. 5 років тому їхню доньку знайшли повішеною на старій черешні біля дому. Батьки не вірять, що Світлана сама могла накласти на себе руки, і попросили екстрасенсів про допомогу.

Щоб дізнатися правду, на місці смерті дівчини зібралися всі родичі сім’ї.

Марія Тиха зрозуміла, що Світлани немає вже п’ять років. Вона правильно відчула, що на момент смерті їй було близько 16 і що вона готувалася до випускного. Екстрасенс відчула, що дівчина померла через повішення і що вона самовільно пішла на це.

Денис Маклашевський також відчув, що Світлана померла внаслідок повішення. Він сказав, що дівчина страждала і загинула через кохання. Денис зрозумів, що Світлана була знайдена саме тут, і показав точне місце на дереві, де її повісили. Він відчув, що в її смерті винен коханий чоловік.

А от Патрисія Перу сказала, що у смерті Світлани винуваті одразу троє чоловіків. Вона відчула, що дівчину вбили випадково. Патрисія відчула дух Світлани і передала від неї послання рідним. Медіум передбачила, що справедливість все ж таки переможе.

Що скажуть інші екстрасенси? Хто винен у смерті Світлани: її коханий чи троє невідомих чоловіків? Чим іще запам’ятався 7 випуск? І хто залишив проєкт цього тижня?

Дізнайтесь у повному 7 випуску проєкту «Битва екстрасенсів»-21.

Більше на тему: Зірковий гість і сімейний стан жінок: як пройшов 6 тиждень на проєкті «Битва екстрасенсів»-21?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.