У 6 випуску 21 сезону «Битви екстрасенсів» людям із надздібностями довелося працювати як з чоловічою, так і з жіночою енергетикою. В одному з випробувань їм треба було знайти відомого українського музиканта, а в іншому ― розібратися в сімейному стані чотирьох жінок. Як екстрасенси впоралися з цим ― читайте в матеріалі.

У сучасному світі ми щодня перебуваємо під пильним наглядом. Завдяки соціальним мережам та всюдисущим камерам спостереження практично кожен наш крок може бути зафільмований. У 6 випуску «Битви екстрасенсів»-21 людям із надздібностями треба було заглянути за межі зйомки. Вони мали зрозуміти, хто стежить за ними за допомогою квадрокоптера, і знайти місцезнаходження цієї людини. Чи зможуть екстрасенси прокласти правильний маршрут за допомогою своїх надздібностей?

Людиною по той бік камери виявився відомий український музикант, лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин. Артист хотів перевірити здібності екстрасенсів та обрати того, до кого він зможе звернутися з особистим питанням.

Першим знайти Валерія спробував Віктор Литовський. Він зрозумів, що дроном керує високий темноволосий чоловік, відчув, що це творча людина, яка грає на якомусь музичному інструменті. Екстрасенс сказав, що це артист, який виступає на сцені, правильно охарактеризував зіркового гостя, але знайти його так і не зміг.

Ольга Іванчук припустила, що по той бік камери дуже відомий чоловік. Вона зрозуміла, що це співак. Але знайти артиста також не змогла.

А ось Патрисії Перу першій вдалося це зробити. Вона розповіла факти із життя артиста, про які не знав ніхто. Екстрасенс вразила Валерія.

Рунолог Денис Маклашевський також зміг знайти артиста. Він відчув, що чоловік любить автівки, але якось потрапив у серйозну аварію. Коли Денис повністю повторив слова самого Валерія, це вразило музиканта.

Марія Вандєєва зрозуміла, що Валерій ― співак і що він втратив двох близьких людей. Екстрасенс відчула поклик артиста і прийшла в точне місце.

Та найбільше Валерія вразила Жаля Алекперова. Вона найточніше відчула подробиці з життя музиканта. Саме їй Валерій поставив своє особисте запитання.

Під час другого випробування екстрасенси мали визначити сімейний стан жінок, які сиділи перед ними. Ми часто чуємо, що чужа родина ― темрява. Як цей вислів стосується гостей проєкту? Чи зрозуміють екстрасенси, які історії приховують Олеся, Світлана, Наталя й Ася?

Віктор Литовський відчув стихію всіх жінок. Він зрозумів, що в Асі був шлюб у минулому. Крім того, виявилося, що серед тих, хто перебував у залі, була ще одна людина з надздібностями! Віктор вірно відчув, що Олеся займається ворожінням на картах та нумерологією. Він також зрозумів, що вона незаміжня. Але з сімейним станом інших жінок він помилився і тому не зміг повністю пройти випробування.

За допомогою енергії вогню Марія Тиха правильно відчула сімейний стан усіх жінок. Вона розповіла більше про їхню роботу, дітей та захоплення, зрозуміла, що єдина заміжня жінка серед усіх ― це Наталя. Відьма впоралась із завданням.

Наступний екстрасенс Тарас Медвєдєв відчув, що чоловік Світлани помер, а Ася має страх перед стосунками. Він розповів, що Олеся була якийсь час щаслива з колишнім чоловіком, але потім у нього раптово ніби щось вселилося. Однак знайти заміжню жінку йому так і не вдалося.

А ось Марія Вандєєва змогла не тільки зрозуміти, котра із жінок заміжня, а котра ні, а й відчула, що з ними якось пов’язана Марина Боржемська.

Які подробиці з життя судді проєкту розповість Марія? Чи впораються із завданням інші екстрасенси? Хто з жінок пережила аб’юз у сімейному житті? І хто з учасників залишить проєкт цього тижня?

