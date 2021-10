Рука допомоги і злощасна шафа: чим запам’ятався 5 випуск проєкту «Битва екстрасенсів»-21?

У 5 випуску проєкту «Битва екстрасенсів»-21 людям із надздібностями довелося пройти випробування зліпками рук і розслідувати подвійне жорстоке вбивство. Проте одному з учасників почав заважати… його конкурент. Скандал на проєкті! Хто веде нечесну боротьбу і як екстрасенси пройшли випробування ― читайте в матеріалі.

Іноді люди опиняються на межі життя і смерті. У такому випадку просто необхідна рука допомоги. Авторами першого випробування у 5 випуску «Битви екстрасенсів»-21 стали троє чоловіків і троє жінок. Їхні життя повністю змінилися завдяки наданню або прийняттю допомоги. Чи залишило це слід на їхній енергетиці? Екстрасенси матимуть зчитати інформацію зі зліпків рук героїв і зрозуміти, кому вони належать.

Першою упоратися з цим непростим завданням спробувала Дар’я Постнікова. Вона успішно змогла зрозуміти, кому належать два з шести зліпків, і відчула професії цих людей.

Наступною пройти випробування пробувала Марія Тиха. За допомогою крові свого роду вона правильно відчула, кому належать троє зліпків. Марія також розповіла деталі з життя людей і змогла відчути кровний зв’язок між двома добровольцями. Вони виявилися матір’ю і дочкою.

Тарас Медвєдєв правильно відчув, кому належить білий зліпок руки. Він також побачив травму його власниці. Однак енергетику інших зліпків так і не зміг розгадати. Пізніше відьмак у своїй невдачі звинуватив конкурентів. Він сказав, що йому під двері зробили підклад ― мертвого щура. Під підозру підпав Віктор Литовський. Чи причетний до цього чорний маг?

Сам Віктор упорався із завданням трохи краще. Він не тільки визначив, кому належить бронзово-зелений зліпок руки, а й відчув, що чоловік втратив кохану жінку. Віктор відчув і те, що батько власниці іншого зліпка вмирає від раку.

Марія Вандєєва відчула ще один кровний зв’язок у кімнаті. Виявилося, що на випробуванні були також рідні мати і син. Марія точно визначила подробиці їхнього життя і сказала, що в чоловіка була наркотична залежність.

Проте краще за всіх із випробуванням упоралася Жаля Алекперова. Вона точно визначила володарів усіх зліпків рук і зрозуміла, що добровольці врятували не одне життя.

Під час другого випробування екстрасенсам потрібно було розслідувати подвійне жорстоке вбивство. По допомогу на проєкт звернулися мати і хрещена однієї з жертв. Вони розповіли, що 16-річна Єва пішла гуляти разом зі своєю подругою Марією і не повернулася. Через два дні пошуків їхні понівечені тіла були знайдені в шафі однієї зі столичних квартир. Підозри впали на її квартирантку ― 19-річну Єлизавету. Чи винна вона ― розбиралися екстрасенси.

Ясновидиця Ольга Іванчук відчула, що смерть переслідувала Єву з самого дитинства. Вона розповіла, що дівчина стала жертвою маніяка і бачила вбивство своєї подруги. Від побаченого під час випробування Ользі стало погано.

Тарас Медвєдєв також відчув смерть двох дівчат. За допомогою карт Таро екстрасенс побачив, що це було ритуальне вбивство. Він припустив, що дівчата могли перебувати у секті.

Денис Маклашевський також запідозрив, що це було ритуальне вбивство. Але пізніше відчув, що таким чином смерть дівчат маскував сам убивця. Чорний маг покликав дух Єви і передав від неї послання мамі. Він у деталях відчув убивство і побачив, що душогубів було двоє ― дівчина і чоловік.

Патрисія Перу зрозуміла, що Єву і Марію вбив маніяк і він робив це не вперше. За описом підійшов хлопець підозрюваної дівчини. Однак Патрісія відчула, що Єву вбила саме затримана Єлизавета.

Невже дівчата стали жертвами серійних убивць? Чи підтвердять цю версію інші екстрасенси? Чим іще запам’ятався 5 випуск? І хто залишив проєкт цього тижня?

Дізнайтеся у повному 5 випуску проєкту «Битва екстрасенсів»-21.

