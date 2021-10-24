Рука помощи и злосчастный шкаф: чем запомнился 5 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21?

В 5 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21 людям со сверхспособностями предстояло пройти испытание слепками рук и расследовать двойное жестокое убийство. Но одному из участников начал мешать… его конкурент. Скандал на проекте! Кто ведет нечестную борьбу и как экстрасенсы прошли испытания ― читайте в материале.

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Иногда люди оказываются на грани жизни и смерти. В таком случае просто необходима рука помощи. Авторами первого испытания в 5 выпуске «Битвы экстрасенсов»-21 стали трое мужчин и трое женщин. Их жизни полностью изменились благодаря оказанию либо принятию помощи. Оставило ли это отпечаток на их энергетике? Экстрасенсам предстоит считать информацию из слепков рук героев и понять, кому они принадлежат.

Первой справиться с этим непростым заданием попробовала Дарья Постникова. Она успешно смогла ощутить, кому принадлежат двое из шести слепков, и увидела профессии этих людей.

Следующей пройти испытание пробовала Мария Тихая. С помощью крови своего рода она верно почувствовала, кому принадлежат три слепка. Мария также рассказала детали из жизни людей и сумела ощутить кровную связь между двумя добровольцами. Они оказались матерью и дочерью.

Тарас Медведев верно почувствовал, кому принадлежит белый слепок руки. Он также ощутил травму его владелицы. Но энергетику других слепков так и не смог разгадать. Позже ведьмак в своей неудаче обвинил конкурентов. Он сказал, что ему под двери сделали подклад ― мертвую крысу. Под подозрение попал Виктор Литовский. Причастен ли к этому черный маг?

Сам Виктор справился с заданием немного лучше. Он не только определил, кому принадлежит бронзово-зеленый слепок руки, но и почувствовал, что мужчина потерял любимую женщину. Виктор ощутил и то, что отец обладательницы другого слепка умирает от рака.

Мария Вандеева ощутила еще одну кровную связь в комнате. Оказалось, что на испытании были также родные мать и сын. Экстрасенс точно определила подробности их жизни и сказала, что у мужчины была наркотическая зависимость.

Но лучше всех с испытанием справилась Жаля Алекперова. Она точно определила обладателей всех слепков рук и поняла, что добровольцы спасли не одну жизнь.

Во время второго испытания экстрасенсам нужно было расследовать двойное жестокое убийство. За помощью на проект обратились мать и крестная одной из жертв. Они рассказали, что 16-летняя Ева ушла гулять вместе со своей подругой Марией и не вернулась. Спустя два дня поисков их изувеченные тела были найдены в шкафу одной из столичных квартир. Подозрения пали на ее съемщицу ― 19-летнюю Елизавету. Виновна ли она ― разбирались экстрасенсы.

Ясновидящая Ольга Иванчук ощутила, что смерть преследовала Еву с самого детства. Экстрасенс рассказала, что девушка стала жертвой маньяка и видела убийство своей подруги. От увиденного во время испытания Ольге стало плохо.

Тарас Медведев также ощутил смерть двоих девушек. С помощью карт Таро он увидел, что это было ритуальное убийство. Экстрасенс предположил, что девушки могли состоять в секте.

Денис Маклашевский также заподозрил, что это было ритуальное убийство. Но позже почувствовал, что таким образом смерть девушек маскировал сам убийца. Черный маг призвал дух Евы и передал от нее послание маме. Он в деталях прочувствовал убийство и увидел, что душегубов было двое ― девушка и мужчина.

Патрисия Перу поняла, что Еву и Марию убил маньяк и он делал это не впервые. По описанию подошел парень подозреваемой девушки. Но Патрисия ощутила, что Еву убила именно задержанная Елизавета.

Неужели девушки стали жертвами серийных убийц? Подтвердят ли эту версию другие экстрасенсы? Чем еще запомнился 5 выпуск? И кто покинул проект на этой неделе?

Узнайте в полном 5 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21.

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