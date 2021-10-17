В 4 выпуске 21 сезона «Битвы экстрасенсов» людям со сверхспособностями предстояло поработать с разными энергиями. Они должны были считать информацию с воды и ощутить, чем занимаются четыре женщины, сидящие перед ними. Поддастся ли водная стихия экстрасенсам? И поймут ли они, что объединяет женщин? Ответы ― в материале.

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Вода ― это основа жизни. Она имеет память и абсолютно по-разному реагирует на разные условия. На этой неделе доктор физических наук Михаил Васнецов предложил участникам 21 сезона «Битвы экстрасенсов» стать частью настоящего научного эксперимента.

Экстрасенсам предстояло считать информацию с водопада, на который транслировались разные видеоролики. Поймут ли люди со сверхспособностями, о чем они были? Часть видео предоставили зрители программы и скептики. Они также проверяли экстрасенсов.

Первой считать информацию с воды попробовала Дарья Постникова. С помощью карт Таро она почувствовала, что на видео было что-то страшное, и увидела много мертвой энергетики. Дарья ощутила, что произошел взрыв и это было в какой-то другой стране. Экстрасенс была права. В ролике был показан взрыв в Бейруте, который прервал свадебную фотосессию молодоженов.

Следующим был рунолог Денис Маклашевский. Он почувствовал, что на видео ― страстный танец двоих людей. Экстрасенс справился с заданием. Мужчина, который предоставил ролик, вышел к рунологу. Денис рассказал больше о нем самом и его связи с видео.

Ольга Иванчук ощутила, что вода видела много боли. Она почувствовала крик людей, запах гари и привкус металла во рту. На водопаде была проекция свадьбы, которая состоялась во время аварии на Чернобыльской АЭС. К экстрасенсу вышла та самая невеста. Ольга верно ощутила, что на момент съемки девушка была беременна.

Мария Вандеева поняла, что на видео мужчина, который угрожает другим и хочет заполучить что-то с помощью силы. Оказалось, что действительно на ролике запечатлен известный киевский грабитель.

Жаля Алекперова также блестяще справилась с заданием. Ясновидящая ощутила крик и плач женщин. Она почувствовала, что они бегут от смерти, и увидела кадры войны. На видео был зафиксирован военный конфликт в Южной Осетии 2008 года. Мужчина, который предоставил этот ролик, был впечатлен. Жаля узнала в нем маленького мальчика из видео и рассказала детали из его жизни.

На втором испытании экстрасенсам предстояло понять, что объединяет четверых абсолютно разных женщин ― Ларису, Юлию, Александру и Людмилу. Чем они занимаются и почему навсегда изменили свою жизнь?

Тарас Медведев почувствовал, что одна из женщин спасла жизнь мужчине, когда ей было 20 лет, а вторая спасла на воде своего ребенка. Тарас предположил, что они все работают в МЧС, но он ошибся.

Александр Констанистов ощутил, что все женщины творческие. Он почувствовал, что Александра занимается изготовлением вещей для недоношенных детей, а Людмила поддерживает других в непростых ситуациях. Экстрасенс предположил, что каждая из женщин помогает людям.

Мария Тихая ощутила, что у Ларисы умер маленький сын от рака. Она увидела и то, что недоношенного ребенка Юлии не смогли спасти. Мария предположила, что после этих трагедий у каждой из женщин кардинально изменилась жизнь.

Мария Вандеева поняла, что недоношенный ребенок Александры выжил. Она ощутила, что все женщины ― звенья одной цепи и у них похожее призвание.

Патрисия Пероу пообщалась с духом сына Ларисы и почувствовала, что он больше не страдает. Ощутила она и то, что дети Юлии и Людмилы также мертвы. Она почувствовала, что всех женщин объединяет добро. А кроме того, Патрисия предположила, что у Марины Боржемской была похожая ситуация в жизни.

Неужели ведущая тоже потеряла ребенка? Разгадают ли другие экстрасенсы, чем занимаются женщины? Чем еще запомнился 4 выпуск «Битвы экстрасенсов»? И кто покинет проект на этой неделе?

Узнайте в полном 4 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21.

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