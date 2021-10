У 4 випуску 21 сезону «Битви екстрасенсів» людям із надздібностями довелося попрацювати з різними енергіями. Вони повинні були зчитати інформацію з води і відчути, чим займаються чотири жінки, які сидять перед ними. Чи піддасться водна стихія екстрасенсам? І чи зрозуміють вони, що об’єднує жінок? Відповіді ― у матеріалі.

Вода ― це основа життя. Вона має пам’ять і геть по-різному реагує на різні умови. Цього тижня доктор фізичних наук Михайло Васнецов запропонував учасникам 21 сезону «Битви екстрасенсів» стати частиною справжнього наукового експерименту.

Екстрасенси мали зчитати інформацію з водоспаду, на який транслювалися різні відеоролики. Чи зрозуміють люди з надздібностями, про що вони були? Частину відео надали глядачі програми і скептики. Вони також перевіряли екстрасенсів.

Першою зчитати інформацію з води спробувала Дар’я Постникова. За допомогою карт Таро вона відчула, що на відео було щось страшне, і побачила багато мертвої енергетики. Дар’я відчула, що там зафіксовано вибух і це було в якійсь іншій країні. Екстрасенс не помилилася. На відео був показаний вибух у Бейруті, який перервав весільну фотосесію молодят.

Наступним був рунолог Денис Маклашевський. Він відчув, що на відео ― пристрасний танець двох людей. Екстрасенс упорався із завданням. Чоловік, який надав відео, вийшов до рунолога. Денис розповів більше про нього самого і його зв’язок із роликом.

Ольга Іванчук розповіла, що вода бачила багато болю. Вона відчула крик людей, запах гару і присмак металу в роті. На водоспаді була проєкція весілля, яке відбулося під час аварії на Чорнобильській АЕС. До екстрасенса вийшла та сама наречена. Ольга відчула, що на момент знімання дівчина була вагітна.

Марія Вандєєва зрозуміла, що на відео чоловік, який погрожує іншим і хоче отримати щось за допомогою сили. Виявилося, що справді в ролику знятий відомий київський грабіжник.

Жаля Алекперова також блискуче впоралася із завданням. Ясновидиця відчула крик і плач жінок. Вона зрозуміла, що вони тікають від смерті, і побачила кадри війни. На відео був відображений воєнний конфлікт у Південній Осетії 2008 року. Чоловік, який надав цей ролик, був вражений. Жаля впізнала в ньому маленького хлопчика з відео і розповіла деталі з його життя.

На другому випробуванні екстрасенси мали зрозуміти, що об’єднує чотирьох абсолютно різних жінок ― Ларису, Юлію, Олександру і Людмилу. Чим вони займаються і чому назавжди змінили своє життя?

Тарас Медвєдєв відчув, що одна з жінок врятувала життя чоловікові, коли їй було 20 років, а друга врятувала на воді свою дитину. Учасник припустив, що вони всі працюють в МНС, але він помилився.

Олександр Констаністов відчув, що всі жінки творчі. Він відчув, що Олександра займається виготовленням речей для недоношених дітей, а Людмила підтримує інших у непростих ситуаціях. Екстрасенс припустив, що кожна з жінок допомагає людям.

Марія Тиха відчула, що в Лариси помер маленький син від раку. Вона побачила і те, що недоношену дитину Юлії не змогли врятувати. Марія припустила, що після цих трагедій у кожної з жінок кардинально змінилося життя.

Марія Вандєєва зрозуміла, що недоношена дитина Олександри вижила. Вона відчула, що всі жінки ― ланки одного ланцюга і в них схоже покликання.

Патрісія Пероу поспілкувалася з духом Ларисиного сина і відчула, що він більше не страждає. Зрозуміла вона і те, що діти Юлії та Людмили також мертві. Вона відчула, що всіх жінок об’єднує добро. А крім того, Патрісія припустила, що в Марини Боржемської була схожа ситуація в житті.

Невже ведуча теж втратила дитину? Чи розгадають інші екстрасенси, чим займаються жінки? Чим іще запам’ятався 4 випуск «Битви екстрасенсів»? І хто залишить проєкт цього тижня?

Дізнайтеся в повному 4 випуску проєкту «Битва екстрасенсів»-21.

