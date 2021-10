Стали відомі імена 12-ки найсильніших учасників нового сезону «Битви екстрасенсів»! Родові білі і чорні відьми, світлий жрець Єгипту, звуковий інженер таро, учасники, які працюють зі слов’янсько-скандинавськими язичницькими богами, стародавніми богами і рунічним оракулом, зійдуться в поєдинку, щоб вибороти звання найсильнішого екстрасенса 21-го сезону «Битви екстрасенсів». Хто вони, якими екстрасенсорними здібностями володіють і чому прийшли на проєкт, читайте в матеріалі.

Вік: 35 років

Місто: Фрайлассінг (Німеччина).

Здібність: Працює з рунами ― за допомогою них отримує інформацію голосами і картинками. Знається на цілющих травах і раніше був цілителем.

Чому прийшов на проєкт? На проєкті хоче довести реальність існування екстрасенсів і перемогти. Конкурентів не бачить, хоча визнає наявність сильних суперників.

Вік: 25 років

Місто: Київ (Україна)

Здібність: Працює зі святою смертю, з родом, з предками (мексиканський культ). Допоміжні матеріали ― кістки, зуби, змії, карти і свічки. Для неї є неприйнятним, коли практики вважають себе богами і думають, що вони мають право вершити долі людей. На її думку, практики ― всього лише провідники між силами.

Чому прийшла на проєкт? На проєкті Марія хоче показати себе, довести існування екстрасенсів і докладніше розповісти про культ смерті, бо люди мало обізнані з ним і не дуже довіряють. Марія стверджує, що насправді Смерть — це богиня.

Вік: 33 роки

Місто: Луганськ (Україна)

Здібність: Родова відьма. Знімає порчу восковими виливками, ставить захист і робить обереги. Працює зі свічками, картами, вогнем, полином, прибирає негативну енергетику. Часто сняться віщі сни і трапляються видіння.

Табу в роботі: Ніколи не заподіє людям зла, не робить зурочень, приворотів тощо.

Чому прийшла на проєкт? На проєкті хоче показати себе і свій дар.

Вік: 41 рік

Країна: Швейцарія

Здібність: Працює зі звуками. Використовує в роботі бубон, кольорові карти. Відчуває енергію кольорів, через яку отримує інформацію. Звук допомагає створити потрібний канал, через який до екстрасенса надходить інформація.

Табу в роботі: Не працює з чорною магією.

Чому прийшла на проєкт? На проєкті хоче підтвердити, що екстрасенси існують насправді.

Вік: 37 років

Країна: Білорусь

Здібність: Звуковий інженер таро. Працює зі звуками, вібраціями і картами. Відчуває картинку на рівні вібрацій.

Табу в роботі: Не приймає роботу через третю особу. Не лікує і не дає порад.

Вік: 34 роки

Місто: Київ (Україна)

Здібність: Працює з духами і стародавніми богами ― вони дають інформацію, якої у світі ще немає. Навчається лише з допомогою богів, які приходять у вигляді картинок, димки, показують слово або пропозицію.

Табу в роботі: Ніколи не заподіє зла людині, якщо вона цього не заслужила. Не зробить зла дітям і вагітним.

Вік: 38 років

Місто: Сакраменто (США), родом з України

Здібність: Працює зі слов’янсько-скандинавськими язичницькими богами. Пробував різні напрямки в екстрасенсориці, але саме цей був найближчий, бо має також німецьке коріння.

Табу в роботі: Не сприймає юдо-християнство в будь-яких його проявах.

Чому прийшов на проєкт? На проєкті хоче перемогти.

Вік: 31 рік

Місто: Одеса (Україна)

Здібність: Працює зі смертю. Використовує такі атрибути: цвинтарна земля, кістки, карти, ножі, дзеркала.

Табу в роботі: Не приймає розв’язання любовних трикутників, у яких є вагітні жінки або діти.

Вік: 37 років

Місто: Гянджа (Азербайджан)

Здібність: Працює з Кораном. За його допомогою може бачити всіх святих духів.

Табу в роботі: У практиці немає нічого, чого вона боялася б.

Чому прийшла на проєкт? На проєкті хоче перемогти.

Вік: 50 років

Місто: Мінськ (Білорусь)

Здібність: Може працювати з усім, що потрапить під руку, але найбільше любить карти, причому не тільки таро, а й оракули, метафоричні та ін. Ольга працює психологом і часом явно, іноді неявно використовує в терапії свої здібності.

Табу в роботі: Ніколи не порушує чужої свободи вибору, тобто не робить приворотів, зурочень, не примушує нікого щось робити проти своєї волі. Не дивиться на людей, які самі не прийшли і не попросили про це.

Чому прийшла на проєкт? На проєкті хоче перемогти і розширити свій творчий хист.

Вік: 24 роки

Місто: Ялта (Україна)

Здібність: Працює з єгипетськими богами, є світлим жерцем Єгипту. У практиці йому почали допомагати єгипетські боги, і він зрозумів, що йому з ними зручно спілкуватися, працювати і що в нього є відсилання до системи Сіріус, сузір’я Пса.

Табу в роботі: Нікого не проклинав і не бажав зла.

Чому прийшов на проєкт? На проєкті хоче подивитися на інших практиків і познайомитися з представниками інших напрямів екстрасенсорики.

Вік: 20 років

Місто: Київ (Україна)

Здібність: Працює переважно з травами, ляльками, нитками і свічками.

Намагається допомагати людям. Їй вдавалося відвернути тяжкі хвороби і навіть смерть.

Табу в роботі: Не працює з мертвими і не використовує їх у своїх цілях.

Чому прийшла на проєкт? На проєкті хоче показати себе з іншого боку і довести іншим і собі, що вона має екстрасенсорні здібності.

