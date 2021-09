Позаду три найскладніші відбіркові етапи 21 сезону «Битви екстрасенсів». Найсильніші екстрасенси України та світу робили все, щоб отримати шанс взяти участь у головному містичному проєкті країни. Як пройшов 1 випуск «Битви екстрасенсів» ― читайте в матеріалі.

А екстрасенси справжні? Це запитання вже давно не дає спокою мільйонам глядачів, і в новому сезоні ви, нарешті, отримаєте на нього відповідь. Підготовка до 21 сезону була складною через пандемію коронавірусу, вперше кастинг проходив онлайн. Проте фінальний відбір відбувся у звичній атмосфері. Його суддями були переможці «Битви екстрасенсів» Хаял Алекперов, Олена Курилова та Жанна Шулакова.

Учасники спершу мусили відчути, кому з членів журі належить річ перед ними. Для чистоти експерименту кожен суддя придумував своє завдання просто на місці. Екстрасенси розкидали карти, використовували найнесподіваніші атрибути і навіть посипали речі попелом мертвого кота.

На відборі розігралася справжня драма, адже однією з учасниць виявилася сестра самого Хаяла Алекперова ― Жаля Алекперова. Брат був проти її участі в проєкті, але екстрасенс не залишила нікого байдужим. Жаля не тільки зрозуміла, кому належать речі, а й що вони означають для кожного з суддів.

На перше випробування сезону прийшли 50 кращих екстрасенсів з усього світу. Їм потрібно було спочатку зрозуміти, що це за місце і чому їх привезли саме сюди, а далі ― яке випробування їм доведеться проходити. Зазвичай на першому етапі відбору екстрасенси повинні відчути, що за ширмою. У цьому сезоні роль ширми виконувала товща води, а учасники мали написати свою відповідь на аркуші паперу. На проходження етапу в них було всього 9 хвилин.

Під водою ховався фрідайвер-рекордсмен Олександр у костюмі іхтіандра, закутий у кайдани. Під час випробування Жаля Алекперова знепритомніла і припустила, що під водою чоловік, якому теж важко дихати.

Своїм костюмом Олександр збив екстрасенсів з пантелику. Багато хто припустив, що під водою містична істота, людина-риба, але третина екстрасенсів все-таки зрозуміла, що там чоловік у кайданах. Вони пройшли до наступного етапу відбору.

За традицією другим випробуванням було «живе-неживе». Його організували жителі села Нові Петрівці. Екстрасенсам треба було відчути, в якій із п’яти бочок немає живої енергії. У ній було зерно, а в інших чотирьох ― миші.

Першим спробувати свої сили вийшов медіум Гарет Левіс. Йому вдалося знайти бочку з неживою енергією. Наступним був відьмак Тарас Медведєв. За допомогою мертвої води він зміг налаштуватися на енергетику жінок, які влаштували випробування, і зрозумів, у якій бочці немає мишей.

Патрісія Пероу на випробування не принесла ні мертву воду, ні карти. Вона знайшла потрібну бочку за допомогою бубна. А ось Марії Тихій язик бика не допоміг пройти випробування.

Перед виходом рунолога Дениса Маклашевського жителі Нових Петрівців вирішили ускладнити завдання і замість мишей в одну з бочок поклали вужа. Холодна енергія тварини збила екстрасенса з пантелику, і він не впорався із завданням.

Карині Кравцовій енергія вужа не завадила, і вона знайшла бочку з неживою енергетикою. Екстрасенси Жаля Алекперова, Олександр Констаністов і Марія Вандєєва також пройшли випробування.

Останнім випробуванням відбіркового туру став «Містер Х». Учасники повинні були зрозуміти, яка знаменитість сидить перед ними. Відомою на весь світ зіркою виявилася олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва.

Першою зрозуміти, хто сидить у кріслі, намагалася спадкова відьма Лала Керімова. Магічна червона рукавичка і карти підказали їй, що перед нею жінка, яка любить тварин, проте більше екстрасенс так нічого і не змогла сказати.

Наступним відчути особистість Місіс Х за допомогою коси взявся чорний маг Віктор Литовський. Атрибут допоміг екстрасенсу зрозуміти, що перед ним темноволоса жінка, проте пройти випробування йому так і не вдалося.

Всевидюще око Ольги Іванчук допомогло їй побачити улюблену квітку гімнастки і фрукт, який росте по всьому її двору. Крім того, вона відчула смерть бабусі Лілії і сказала, в чому була одягнена знаменитість.

Патрісія Пероу за допомогою бубна зрозуміла, що перед нею темноволоса жінка і що Лілія допомагає дітям. Також вона відчула, що в жінки є прийомний син.

Марія Вандєєва за допомогою звукових вібрацій відчула, що перед нею спортсменка. Вона сказала, що в минулих стосунках Лілії був аб’юз і їй загрожувала небезпека. Жаля Алекперова також розповіла, що перший шлюб Лілії був сповнений страху і невдач. Крім того, вона відчула замах на життя гімнастки.

