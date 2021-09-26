Позади три сложнейших отборочных этапа 21 сезона «Битвы экстрасенсов». Самые сильные экстрасенсы Украины и мира делали все, чтобы получить шанс поучаствовать в главном мистическом проекте страны. Как прошел 1 выпуск «Битвы экстрасенсов» ― читайте в материале.

А экстрасенсы настоящие? Этот вопрос уже давно не дает покоя миллионам зрителей, и в новом сезоне вы, наконец-то, получите на него ответ. Подготовка к 21 сезону была сложной из-за пандемии коронавируса, впервые кастинг проходил онлайн. Однако финальный отбор состоялся в привычной атмосфере. Его судьями были победители «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов, Алена Курилова и Жанна Шулакова.

Участникам пришлось почувствовать, кому из членов жюри принадлежит вещь перед ними. Для чистоты эксперимента каждый судья придумывал свое задание прямо на месте. Экстрасенсы раскидывали карты, использовали самые неожиданные атрибуты и даже посыпали вещи пеплом мертвого кота.

На отборе разыгралась настоящая драма, ведь одной из участниц оказалась сестра самого Хаяла Алекперова ― Жаля Алекперова. Брат был против ее участия в проекте, но экстрасенс не оставила никого равнодушным. Жаля не только поняла, кому принадлежат вещи, но и что они означают для каждого из судей.

На первое испытание сезона пришли 50 лучших экстрасенсов со всего мира. Им нужно было вначале понять, что это за место и почему их привезли именно сюда, а далее ― какое испытание им предстоит проходить. Обычно, на первом этапе отбора экстрасенсы должны почувствовать, что находится за ширмой. В этом сезоне роль ширмы выполнял слой воды, а свой ответ участникам нужно было написать на листке бумаги. На прохождение этапа у них было всего 9 минут.

Под водой прятался фридайвер-рекордсмен Александр в костюме ихтиандра, закованный в кандалы. Во время испытания Жаля Алекперова потеряла сознание и предположила, что под водой мужчина, которому также трудно дышать.

Своим костюмом Александр сбил экстрасенсов с толку. Многие предположили, что под водой находится мистическое существо, человек-рыба, но треть участников все-таки поняла, что там мужчина в кандалах. Они прошли в следующий этап отбора.

По традиции вторым было испытание «живое-неживое». Его организовали жители села Новые Петровцы. Экстрасенсам пришлось почувствовать, в какой из пяти бочек нет живой энергии. В ней было зерно, а в остальных четырех бочках ― мыши.

Первым попробовать свои силы вышел медиум Гарет Левис. Ему удалось найти бочку с неживой энергией. Следующим был ведьмак Тарас Медведев. С помощью мертвой воды он смог настроиться на энергетику женщин, которые устроили испытание, и понял, в какой бочке нет мышей.

Патрисия Пероу на испытание не принесла ни мертвую воду, ни карты. Она нашла пустую бочку с помощью бубна. А вот Марии Тихой язык быка не помог пройти испытание.

Перед выходом рунолога Дениса Маклашевского жители Новых Петровцев решили усложнить задачу и вместо мышей в одну из бочек положили ужа. Холодная энергия животного сбила с толку экстрасенса, и он не смог отыскать нужную бочку.

Карине Кравцовой энергия ужа не помешала, и она справилась с заданием. Экстрасенсы Жаля Алекперова, Александр Констанистов и Мария Вандеева также смогли его пройти.

Последним испытанием отборочного тура стал «Мистер Х». Участники должны были понять, какая знаменитость сидит перед ними. Известной на весь мир звездой оказалась олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева.

Первой понять, кто сидит в кресле, пыталась наследственная ведьма Лала Керимова. Магическая красная перчатка и карты подсказали ей, что перед ней женщина, которая любит животных, однако больше экстрасенс так ничего и не смогла сказать.

Следующим определять личность Миссис Х с помощью косы принялся черный маг Виктор Литовский. Атрибут помог ему понять, что перед ним темноволосая женщина, однако пройти испытание так и не удалось.

Всевидящий глаз Ольги Иванчук помог ей увидеть любимый цветок гимнастки и фрукт, который растет по всему ее двору. Кроме того, она почувствовала смерть бабушки Лилии и ощутила, в чем была одета знаменитость.

Патрисия Пероу с помощью бубна поняла, что перед ней темноволосая женщина и что Лилия помогает детям. Также она почувствовала, что у женщины есть приемный сын.

Мария Вандеева с помощью звуковых вибраций ощутила, что перед ней спортсменка. Она почувствовала, что в прошлых отношениях Лилии был абьюз и ей грозила опасность. Жаля Алекперова также ощутила, что первый брак Лилии был полон страха и неудач. Кроме того, она почувствовала покушение на жизнь гимнастки.

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