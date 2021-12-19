Чем поделились финалистки «Битвы экстрасенсов»-21?

В финальном выпуске 21 сезона «Битвы экстрасенсов» Патрисия Перу, Мария Тихая и Жаля Алекперова рассказали о том, что пережили, чтобы получить свой дар. Какие личные секреты раскрыли финалистки? И через что им пришлось пройти на пути к проекту? Читайте далее.

Патрисия Перу

Эмоциональная, отзывчивая, настоящая ― именно так характеризуют медиума из Швейцарии ее поклонники. Перед финалом Патрисия Перу не могла сдержать эмоций.

«Я очень счастлива, что попала в финал. Мне не хватает слов, чтобы передать свое волнение. Меня накрывает волной эмоций», ― поделилась экстрасенс.

Но Патрисия Перу могла и не стать медиумом. Она с детства чувствовала присутствие духов, но мама была против развития способностей дочери. Поэтому долгое время Патрисия не занималась экстрасенсорикой. Она вернулась к этому только после смерти матери.

Так как медиум с детства занимается верховой ездой, после трагедии в семье она отправилась именно в конный клуб. Патрисия уверена, что от депрессии ее тогда вылечила энергетика лошадей.

После смерти мамы она уехала в путешествие, которое стало судьбоносным. В самолете Патрисия познакомилась с женщиной, оказавшейся шаманкой. Благодаря ей в Южной Америке медиум прошла сложный ритуал и именно там получила одобрение от духа своей матери. Шаманка помогла ей сделать и бубен для работы. Еще одним необычным атрибутом медиума являются перья.

За время «Битвы экстрасенсов» Украина впечатлила Патрисию своими традициями, культурой и людьми. Медиум призналась, что даже выучила несколько слов на украинском языке.

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Мария Тихая

Мария Тихая ― самая эффектная и эпатажная участница «Битвы экстрасенсов». Ведьма является правдолюбом, поэтому не раз проклинала злоумышленников на всю страну.

Несмотря на свой нрав, Мария не скрывала неуверенность на еженедельном оглашении результатов. Со временем девушка открылась с совершенно другой стороны.

«Я сейчас чувствую волнение и ступор. Шла к этому целых 3 месяца, поэтому переживаю», ― поделилась перед финалом черная ведьма-некромант.

Мария ― мама. Ее дочь зовут Аня и ей 5 лет. Сложно поверить, но Мария была жертвой абьюзивных отношений. На 7 месяце беременности она чуть не потеряла ребенка из-за насилия со стороны мужа. После этого пара развелась.

В детстве больше всего времени Мария проводила с бабушкой и дедушкой. Так как ведьма работает с мертвой энергетикой, тяга к кладбищам у нее была с ранних лет. Ее бабушка была знахаркой, поэтому магия была нормой в их семье. Когда женщина умерла, самым близким человеком для Марии остался дедушка, который стал для нее примером и даже научил внучку стрелять.

А недавно оказалось, что Мария встретила свою любовь… прямо на съемочной площадке. Ее избранником стал Денис Маклашевский. Он часто поддерживал Марию и помогал ей. После того как рунолог покинул проект, их роман начал развиваться еще активнее.

Но поговаривают, что в отношениях пары была и третья ― Мария Вандеева. Конкуренты уверены, что черная ведьма сделала Марии подклад, после которого она покинула проект. Недаром говорят, что любовь ― страшная сила.

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Жаля Алекперова

«Мне кажется, что это все сон. Что это не может быть на самом деле. Еще два года назад я бы, наверное, рассмеялась, если бы мне кто-то сказал, что такое будет в моей жизни. Это проект поделил мою жизнь на до и после», ― рассказала Жаля Алекперова перед финалом.

Чтобы стать участницей 21 сезона, ясновидящая бросила вызов себе и своей семье. В тайне от них Жаля подала заявку на проект. Когда семья узнала, то была категорически против, но она была готова к любым последствиям.

Из-за Жали между судьями на кастинге завязалась настоящая ссора. Ее брат ― Хаял Алекперов ― был категорически против участия сестры, но жюри отстояло ее.

Жаля видела будущее еще с детства, но долгое время игнорировала свой дар. Когда у нее был риск выкидыша, к ней пришел пророк Ибрагим и сказал, что с ребенком все будет хорошо и что она будет помогать другим людям. Это стало началом.

Жаля всегда чувствует смерть близких людей. Подобное страшное предвестье она сделала еще на первом испытании, и оно, к сожалению, осуществилось. Кроме того, ясновидящая всегда тонко чувствует тайны других людей.

Ее страстью является кулинария. А еще оказалось, что Жаля ― обладательница длинных волос. Она уверена, что в них ее сила.

У Жали двое детей: 14-летний сын Тельман и 13-летняя дочь Лалли. Ясновидящая проявила небывалую смелость для азербайджанской женщины ― несмотря на осуждение, развелась с мужем.

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Какими еще личными секретами поделились финалистки? И кто же стала победительницей 21 сезона?

Узнайте в полном финальном выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21.

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