Как удалить бородавки: методы от Ольги Янковской

О бородавках не принято говорить, но проблему решать нужно – и как можно скорее. Победительница 17 сезона «Битвы экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ольга Янковская знает, как удалить бородавки. Она поделилась своими старыми рецептами от этой проблемы в Instagram. Подробности – в материале.

Больше по теме: Как избежать конфликта на работе

Как избавиться от бородавок с помощью нити:

На убывающей Луне возьмите натуральную нить и завяжите узел над каждой бородавкой, скользя по ее поверхности. При этом проговорите: «О ткуда пришло, туда и вернись. Аминь! » Нить закопайте в землю. В сырой земле нить сгниет, а бородавка исчезнет.

Как удалить бородавки с помощью картофеля:

Нужно разрезать картофелину на половинки. Натрите этими половинками бородавки. При этом произнесите над каждой фразу: «О ткуда пришло, туда и вернись. Аминь! » Картофель положите в сухое, теплое место, чтобы он засох в камень (Ольга Янковская бросала его на кухонные шкафы).

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ