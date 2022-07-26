Как удалить бородавки: методы от Ольги Янковской
О бородавках не принято говорить, но проблему решать нужно – и как можно скорее. Победительница 17 сезона «Битвы экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ольга Янковская знает, как удалить бородавки. Она поделилась своими старыми рецептами от этой проблемы в Instagram. Подробности – в материале.
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Как избавиться от бородавок с помощью нити:
- На убывающей Луне возьмите натуральную нить и завяжите узел над каждой бородавкой, скользя по ее поверхности.
- При этом проговорите: «Откуда пришло, туда и вернись. Аминь!»
- Нить закопайте в землю. В сырой земле нить сгниет, а бородавка исчезнет.
Как удалить бородавки с помощью картофеля:
- Нужно разрезать картофелину на половинки.
- Натрите этими половинками бородавки.
- При этом произнесите над каждой фразу: «Откуда пришло, туда и вернись. Аминь!»
- Картофель положите в сухое, теплое место, чтобы он засох в камень (Ольга Янковская бросала его на кухонные шкафы).
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