Конфликты на работе – очень распространенное явление. И это не странно, ведь идеальных коллективов не существует, а недопонимание может возникнуть даже между самыми дружными сотрудниками! Но что делать, если в вашем офисе есть настоящий «профессиональный скандалист», который любую критику или просьбу воспринимает в штыки? Как проявить стойкость и избежать конфронтации, рассказал участник 17 сезона «Битвы экстрасенсов», индийский маг Адинатх Джайадхар.

Профессиональные конфликты – то, с чем сталкивался каждый работающий в коллективе человек. На работе нам постоянно приходится отстаивать свою точку зрения, указывать коллегам на их ошибки, параллельно работая над своими… И все это при критическом дефиците времени. Специально для сайта STB.UA ясновидящий Адинатх Джайадхар рассказал, как сохранять спокойствие и самоконтроль в самых сложных ситуациях на работе.

Как избежать конфликтных ситуаций на работе и почему они появляются

Во-первых, никогда не забывайте о том, что вы не обязаны вести себя стереотипно. Не будьте как остальные. Ведите себя хитрее. Продумывайте каждый шаг наперед и вы обязательно победите!

Во-вторых, помните: вполне вероятно, что вас специально провоцируют на конфликт, дабы ваша реакция скомпрометировала вас перед коллегами и начальством. Прежде чем отвечать, проанализируйте ситуацию. Если окажется, что вас провоцируют, не доставляйте недругу радости, не ведитесь! Проявите хладнокровие – и дух врага будет повержен!

Также на конфликт вас могут провоцировать не ради выгоды, а из-за собственной глупости или слабости духа. Вы не обязаны попадать в неудобные ситуации и играть с дураком в глупые игры. В любом случае игнорируйте любые провокации.

Всегда анализируйте причины конфликта, ведь вероятно, что претензии ваших коллег вполне обоснованы. Если вы не правы, значит, конфликтующая сторона не является враждебной. Признайте свою ошибку и поблагодарите за то, что вам на нее указали. Это вас ничуть не унизит, а, скорее, наоборот, повысит уважение и улучшит отношение коллег к вам. Поступить так куда выгоднее, нежели «качать права» при вашей очевидной ошибке. Не забывайте: критик не всегда является врагом! А поддается критике чаще всего не человеческая личность, а конкретные ошибки.

Контролируйте эмоции. Не секрет, что большинство конфликтов возникает вследствие неспособности держать себя в руках. Труднее всего сдерживать первую реакцию, которой чаще всего бывает злость или обида. В британской армии существует правило: если два офицера поссорились, ни один из них не имеет права писать начальству жалобу на другого раньше чем через трое суток с момента конфликта. И не странно, ведь командование понимает, что большая часть ссор и обид возникают на эмоциональной почве. Через время, в случае поистине беспочвенной ссоры, эмоции затихают, и офицеры больше не держат друг на друга обиды.

Чтобы стать победителем, возьмите себе за правило не реагировать на оскорбления или конфликт интересов моментально. Расслабьтесь и, ровно дыша, досчитайте про себя до десяти. Это поможет охладить вспышку эмоций, проанализировать ситуацию и найти наилучший способ отреагировать.

Не ведитесь на конфликты, не заводитесь с пол-оборота и главное – всегда оставайтесь хозяином собственной жизни!

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