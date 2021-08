Конфлікти на роботі – дуже поширене явище. І це не дивно, адже ідеальних колективів не існує, а непорозуміння можуть виникнути навіть між найбільш дружними співробітниками! Але що робити, якщо у вашому офісі є справжній «професійний скандаліст», який будь-яку критику чи прохання бере в штики? Як проявити стійкість та уникнути конфронтації, розповів учасник 17 сезону «Битви екстрасенсів», індійський маг Адінатх Джайадхар.

Професійні конфлікти – те, з чим стикається кожна людина, яка працює в колективі. На роботі нам постійно доводиться відстоювати свою точку зору, вказувати колегам на їхні помилки, паралельно працюючи над своїми… І все це при критичному дефіциті часу. Спеціально для сайту STB.UA ясновидець Адінатх Джайадхар розповів, як зберігати спокій і самоконтроль у найскладніших ситуаціях на роботі.

Не ведіться на конфлікти, не заводьтеся з пів-оберта і головне – завжди залишайтеся господарем власного життя!

