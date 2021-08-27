Конфлікти на роботі – дуже поширене явище. І це не дивно, адже ідеальних колективів не існує, а непорозуміння можуть виникнути навіть між найбільш дружними співробітниками! Але що робити, якщо у вашому офісі є справжній «професійний скандаліст», який будь-яку критику чи прохання бере в штики? Як проявити стійкість та уникнути конфронтації, розповів учасник 17 сезону «Битви екстрасенсів», індійський маг Адінатх Джайадхар.

Професійні конфлікти – те, з чим стикається кожна людина, яка працює в колективі. На роботі нам постійно доводиться відстоювати свою точку зору, вказувати колегам на їхні помилки, паралельно працюючи над своїми… І все це при критичному дефіциті часу. Спеціально для сайту STB.UA ясновидець Адінатх Джайадхар розповів, як зберігати спокій і самоконтроль у найскладніших ситуаціях на роботі.

Чому виникають конфліктні ситуації на роботі та як їх позбутися

По-перше, ніколи не забувайте про те, що ви не зобов’язані поводитися стереотипно. Не будьте як інші. Будьте хитрішими. Продумуйте кожен крок наперед – і ви обов’язково переможете!

По-друге, пам’ятайте: цілком ймовірно, що вас спеціально провокують на конфлікт, аби ваша реакція скомпрометувала вас перед колегами та начальством. Перш ніж відповідати, проаналізуйте ситуацію. Якщо виявиться, що вас провокують, не давайте недругу приводу радіти, не ведіться! Проявіть холоднокровність – і дух ворога буде переможений!

Також на конфлікт вас можуть провокувати не заради вигоди, а через власну дурість або слабкість духу. Ви не зобов’язані потрапляти в незручні ситуації та грати з дурнем у безглузді ігри. У будь-якому випадку ігноруйте будь-які провокації.

Завжди аналізуйте причини конфлікту, адже ймовірно, що претензії ваших колег цілком обґрунтовані. Якщо ви помиляєтеся, значить, конфліктуюча сторона не є ворожою. Визнайте свою помилку і подякуйте за те, що вам на неї вказали. Це вас нітрохи не принизить, а, скоріше, навпаки, підвищить повагу і поліпшить ставлення колег до вас. Вчинити так куди вигідніше, ніж «качати права» при вашій очевидній помилці. Не забувайте: критик не завжди є ворогом! А піддається критиці частіше за все не людська особистість, а конкретні помилки.

Контролюйте емоції. Не секрет, що більшість конфліктів виникає внаслідок нездатності тримати себе в руках. Найважче стримувати першу реакцію, якою найчастіше буває злість або образа. У британській армії є правило: якщо два офіцери посварилися, жоден з них не має права писати начальству скаргу на іншого раніше ніж за три доби з моменту конфлікту. І не дивно, адже командування розуміє, що велика частина сварок і образ виникають на емоційному підґрунті. Через деякий час, в разі насправді безпідставної сварки, емоції затихають, і офіцери більше не тримають один на одного образи.

Щоб стати переможцем, візьміть собі за правило не реагувати на образи чи конфлікт інтересів моментально. Розслабтеся і, рівно дихаючи, порахуйте про себе до десяти. Це допоможе охолодити спалах емоцій, проаналізувати ситуацію і знайти найкращий спосіб відреагувати.

Не ведіться на конфлікти, не заводьтеся з пів-оберта і головне – завжди залишайтеся господарем власного життя!

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