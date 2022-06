Як вибрати професію? Як зрозуміти, що вибрана сфера діяльності дійсно вам підходить? З цими питаннями стикався мало не кожен! Якій справі присвятити себе, щоб життя не перетворилося на каторгу, а навпаки, приносило радість та інші позитивні емоції? Як вибрати професію за знаком зодіаку, розповів дворазовий переможець «Битви екстрасенсів», експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси», астролог Хаял Алекперов.

Більше на тему: Каїн Крамер розповів, як визначити, що хтось із близьких бажає вам зла

Овни, як правило, володіють енциклопедичними знаннями – з дитинства їм цікаво все на світі, від філософії до точних наук. Харизма представників цього знака робить їх улюбленцями публіки і душею компанії. Це дозволяє досягти багатьох висот у найрізноманітніших галузях, від акторської майстерності до підприємницької діяльності. Овни дуже амбіційні, прагнуть до лідерства і дуже часто займають керівні посади. Особливого успіху Овни можуть добитися в менеджменті та військовій справі. Також запальна вогненна натура обіцяє їм успіх у творчих професіях, а також у спорті.

Представник цього знака – незамінний працівник. У справу, якою займається, він завжди вкладає душу і ніколи не працює упівсили. Тельцям властивий аналітичний погляд на речі. Він завжди звертає увагу навіть на дрібні деталі. Саме тому Телець може стати справжнім професіоналом в бухгалтерській і банківській сферах. Крім того, зірки нагородили Тельців творчою жилкою і особливою тягою до поезії та мистецтва.

Так, якщо представники цього знака знаходять себе в цьому руслі, то домагаються запаморочливих висот. Нерідко Тельці наділені талантом в області акторської майстерності та кулінарії. Крім того, Тельці першокласні дизайнери, архітектори і музиканти.

І хоча представники цього знака можуть бути непоганими керівниками, в ролі виконавця Телець досягне великих успіхів, адже він відповідальний, організований і урівноважений в будь-якій ситуації. Головною перешкодою на шляху Тельця до кар’єрних успіхів можуть стати довгі роздуми над тим чи іншим питанням і небажання вчасно прислухатися до ділової поради!

Близнюки володіють неабияким інтелектом і відрізняються надзвичайною ясністю мислення. Вони здатні вирішувати складні завдання і висувати неординарні ідеї. Такі люди із задоволенням займаються роботою, пов’язаною з постійною зміною діяльності. Крім того, Близнюки сильні в логіці та володіють розповідним стилем. Вони прекрасно складають звіти, доповіді та документи. Серед них багато авторів, які написали романи, п’єси, науково-популярну літературу. Часто зустрічаються Близнюки-поліглоти, адже мають неабиякі здібності до вивчення мови. Представники знака швидко сходяться з людьми, вміють добре говорити і завжди виступають з новими ідеями. Ця риса робить Близнюків корисними співробітниками в будь-якому колективі, і, хоча вони не прагнуть стати лідерами, їх дуже високо цінують.

Раки не люблять напружуватися та, як правило, не схильні до важкої роботи. Іноді вони бояться відповідальності, але важливу роботу виконують надійно, пунктуально і успішно. Вони володіють гарним інтелектом і неймовірною пам’яттю. Любов до порядку та постійне ведення підрахунків пророкує Раку прекрасну кар’єру бухгалтера або економіста. Вони без зусиль тримають в пам’яті безліч цифр і показників. Раки – прекрасні психологи і педагоги. Але професії, де є ризик, їм протипоказані. Їхня стихія – спокійна стратегія і розрахунок на роки.

Всі Раки володіють творчим талантом, проте вкрай рідко вибирають акторську кар’єру. Їм часто не вистачає пробивної сили, вони не витримують нечесної конкуренції. Раки здатні творити в спокійній обстановці. Ось чому з них виходять чудові художники, дизайнери, скульптори та ювеліри. Вони також тяжіють до історії і психології. В молоді роки всі Раки люблять подорожувати. З них виходять хороші археологи, музейні працівники, архіваріуси.

Лев – природжений керівник. Навіть перебуваючи на досить скромних посадах, він вміє організувати людей навколо себе, здатний приймати рішення і нести за них відповідальність. Підпорядкування Леви переносять важко, в цьому випадку начальник повинен цінувати та поважати Лева, а також давати можливість приймати самостійні рішення. Але все-таки Леву краще бути керівником або працювати самостійно, а не на когось. Будучи за натурою дуже практичним, він ніколи не стане витрачати сили на безперспективний проект. Він візьметься лише за справу, яку знає добре і яку він вважає вигідною і перспективною. Всі ці якості роблять Лева хорошим працівником, особливо на керівних або організаторських посадах.

Крім того, заступницьке ставлення Лева до оточуючих часто спонукає його вибирати професію, пов’язану з викладацькою або консультаційною діяльністю або ж таку, що обіцяє популярність і славу.

Більше на тему: Чи можна зазирати у майбутнє та 5 найпростіших ворожінь

Левам цікаві й інші сфери діяльності. Вони люблять допомагати людям і наставляти на правильний шлях, тому серед Левів багато вчителів, вихователів і соціальних працівників. Леви володіють харизмою, потужною енергетикою і завжди завойовують безліч шанувальників свого таланту.

У спорті Леви часто домагаються успіху, оскільки нагороди і титули їх дуже надихають, а сильна воля і завзятість допомагають здобувати перемоги. Леви можуть бути сильні в політиці. Вони мають потрібну для цього харизму, здатність переконувати і завидне красномовство. В роботі для них головне – постійний розвиток і рух вперед. Їхній характер і життєві цілі складно поєднувати з одноманітною діяльністю і нудьгою на робочому місці. Свобода, визнання і високе становище – ось основні переваги Левів у професійній діяльності.

Діви вважаються «робочими бджолами» суспільства. Вони по-справжньому люблять свою роботу. Це стрижень їхнього життя. Представники знака уважні до вибору своєї майбутньої професії, завжди вчаться і працюють над собою. Вони можуть працювати як поодинці, так і в колективі, і дуже рідко просять про підвищення. Їм іноді довго недоплачують або дякують знаками заохочення у вигляді медалей, грамот і патентів. Діви завжди обережні в грошових питаннях і можуть жити на скромну зарплату, вміють збирати на завтра, піклуючись про чорний день. Але не в їхньому стилі ризикувати і грати в азартні ігри.

Завдяки своїй акуратності, методичності та ясності думки вони процвітають у літературній, видавничій і бібліотечній справі, в медицині і фармакології, як лабораторні працівники та бухгалтери. На них завжди можна покластися і довірити будь-яку складну роботу. Діва-начальник завжди коректна з тими, хто стоїть вище, строга з підлеглими, іноді навіть трохи поблажлива. Однак все ж комфортніше Дівам в ролі підлеглих, ніж керівників. Підвищене почуття відповідальності змушує їх занадто сильно хвилюватися за чужі помилки.

Терези комунікабельні та практично завжди знаходять з усіма спільну мову. Їхньою найбільшою перевагою є прагнення до справедливості, миру і гармонії, що чимало сприяє їхній слави дипломатів!

Крім того, Терези можуть стати чудовими адміністраторами або торговцями. Завдяки розвиненому абстрактному мисленню вони здатні знайти себе в таких сферах, як археологія, філософія, математика, фізика. Терези також не обділені й комерційною жилкою, але блискучими бізнесменами їм зазвичай заважає стати вельми скромний інтерес до грошей і відсутність ділової хватки. До того ж ринок частенько вимагає швидких рішень, приймати які Терезам вкрай нелегко. Вони беруться за втілення нової ідеї тільки тоді, коли ретельно все продумали, оцінили і зважили всі подальші перспективи. Зате вміють як ніхто інший раціонально міркувати й оцінювати ситуацію з різних сторін, що робить їх дуже корисними в законотворчості та громадській діяльності.

Також у Терезів розвинені і творчі здібності, тому вони можуть стати чудовими дизайнерами, художниками і скульпторами. Найбільш же оптимальними заняттями для Терезів вважаються ті, які стосуються інформатики та обчислювальної техніки. Взагалі, вміючи і люблячи продумувати майбутнє в дрібницях, вони зазвичай стають прекрасними проектувальниками або вченими.

Скорпіон успішно просувається службовими сходами і завжди знає, чого домагається. Він буде йти до своєї мети, які б перешкоди перед ним не стояли. Для Скорпіона робота дуже важлива. Він володіє живою уявою, сміливістю, підприємливістю і вражаючою здатністю зосереджуватися – якостями, які зазвичай приводять до успіху. Скорпіони мають певні здібності в сфері отримання, накопичення, аналізу інформації, а також планування.

Також Скорпіони дуже проникливі, вони легко йдуть за ходом думок іншої людини, «вираховують» справжні мотиви її вчинків, вміють знайти свій підхід до кожного і заглянути до нього в душу. Тому вони часто вибирають професії, які дозволяли б реалізувати подібні нахили. Представники цього знака – хороші криміналісти, прокурори, політичні діячі, соціологи і психологи.

Яку б спеціальність не вибрали ці дуже діяльні, енергійні люди, для них важливо не застоюватися, не стояти на місці, мати можливість проявляти весь свій потенціал і впливати на розвиток справи, яку вони роблять. Наприклад, робота механіка, електрика, слюсаря хороша для Скорпіона тим, що в ній є постійний рух. Це ж можна сказати про професію секретаря або косметолога для жінок-Скорпіонів.

Зазвичай Стрільці вибирають роботу за покликанням. Вони мріють знайти застосування своїм розумовим здібностям і свій організаторський талант. З точки зору можливості застосувати свої знання і здібності, оптимальними для Стрільців є професії сищика, криміналіста, журналіста. Завдяки їм вони отримують можливість ризикувати й керувати ситуацією, що їм дуже імпонує. Ці ж риси разом із пристрастю до високих швидкостей допомагають їм ставати видатними льотчиками-випробувачами, пілотами, гонщиками.

Ризик, небезпека підстьобують представників цього знака до ще більших звершень, надають більше сил та ентузіазму. Ще одна пристрасть Стрільців – престижні професії. У них вони реалізують свою потребу бути у всіх на виду, викликати у людей захоплення, відчувати свою потрібність і незамінність, демонструвати блискучі професійні навички.

Більше на тему: Як поворожити на майбутнє: топ-10 простих ворожінь

Дуже багато Стрільців досягають у своїй професії певних висот, стаючи висококласними фахівцями, яку б дорогу вони не вибрали – лікаря, диригента, кухаря або перекладача. Важливо для них і реалізувати свою потребу у творчості. Стрільці мають всі дані, щоб стати знаменитими поетами. Їхні лінгвістичні здібності просто блискучі, вони прекрасно володіють словом і ритмом, володіють гарним смаком, чутливістю і романтичністю.

Життєвий і трудовий успіх приходить до Козерога впевнено, проте повільно і поступово. Підмогою служать честолюбство і гордість з легко ранимою душею. Їм в житті і на роботі завжди допомагають набуті знання, вміння користуватися трудовим досвідом пройдених етапів, послідовність і вміння концентруватися на одній меті. Всі Козероги вважають, що трудовий успіх може бути побудований лише на фундаменті, що складається невеликих справ, вчинків і дій. Здатність пристосовуватися у Козерогів невелика, і тому вони важко маневрують в середовищі кардинальних змін.

Козерогам легко вдається завоювати незалежність. Їхня мрія – нерухоме майно. Ось чому велика кількість Козерогів зайняті політичною діяльністю, їхні улюблені сфери і галузі – політекономія, народне господарство, комунальний сектор.

Козерогів приваблює світ промисловості з великою кількістю людей. Їхні шанси там дуже гарні завдяки терплячому розуму. Вони можуть досягти успіху як політики, актори, сценаристи і вчені. Гірнича справа, нерухомість, банківська справа, державні інженерні проекти – все це управляється в основному Козерогами.

В індустрії вони займають керівні пости, як і в державному апараті та органах безпеки, в обслуговуванні і в будівельних компаніях, як архітекторів та інженерів, виконробів і механіків. В їхніх руках всі операції, пов’язані з купівлею-продажем земельних ділянок та нерухомого майна. Вони зайняті в аграрній політиці та національній економіці, в сільському і лісовому господарстві, в гірській промисловості, на шахтах. У світі мистецтва вони надають перевагу гончарству, кераміці, ліпленню.

Для Водолія характерно неприйняття будь-якої влади! Його блискучі здібності, дотепність, незалежність роблять з нього співробітника, з яким інколи дуже складно домовитися. А здатність передбачати майбутнє робить з нього незамінного працівника. Більш того, Водолій, дуже обов’язковий в професійному плані і ніколи не розчарує начальство, якщо йому довіряють. Нерідко задуми Водолія виглядають нереальними, однак все це лише тому, що розраховані вони передусім на перспективу. Водолії-жінки часто захоплюються садівництвом і квітникарством. Вони прекрасні вчителі, вихователі та перекладачі. Також Водолії можуть досягти успіху в професіях, що дозволяють задіяти наявні у них художні здібності.

Водолія мало цікавить винагорода. Дійсно, вони не дуже прив’язані до грошей. Деякі з них часом вважають, що зарплата позбавляє людину її священної незалежності. Водоліїв також не надто хвилює престиж: вони прагнуть не стільки до гарної кар’єрі, скільки до цікавого професійного досвіду, по можливості тривалого.

Дійсно, Водолії розглядають роботу як випробувальний полігон – так само як і інші сфери свого життя. Стати кимось для них менш важливо, ніж нести в собі моральні цінності, бути прикладом для всіх.

Оскільки майже всі Риби воліють усамітнення, то роботу вони вибирають ту, де доводиться спілкуватися з невеликою кількістю людей. Також їх приваблює водна стихія. Тому серед них часто можна зустріти моряків далекого плавання, океанологів або іхтіологів. Також Риби люблять працювати ночами. Тому, якщо вони вибрали сферу обслуговування, то працюють в ресторанах або нічних барах. Риб можна зустріти в лікарнях, санаторіях, будинках для людей похилого віку – місцях, пов’язаних з людьми, обділених долею. Риби так само часто мешкають в благодійних фондах та в різних соціальних службах.

Серед них безліч художників, музикантів, поетів, танцюристів. Вони завжди залишаються цінителями прекрасного. Їх можна зустріти серед костюмерів, гримерів або оформлювачів. Представники цього знака не переносять дисципліну і строгий регламент. Керівні посади даються Рибам з працею. Риби зазвичай здатні керувати в багатьох сферах, але ця сфера повинна нести в собі заряд творчості та необов’язковість.

Начальник-Риба зуміє вивудити у співробітника всі його таємниці та плани. У Риб керівників є одна слабкість – це невміння відмовити людям в проханнях. Начальники-Риби мають інтуїцію, і вони краще за інших відчувають стан справ компанії і настрій окремих співробітників. Рибі-підлеглому необхідна така робота, яка дозволить виявити її творче начало і людське співчуття, а також здатність добре розуміти інших людей. Риби дуже чутливі і миттєво реагують на зміни обстановки, змінюючись в повній відповідності з нею. Слід частіше хвалити підлеглого Рибу, якщо звичайно є за що. Це додає їм упевненості в собі. Риби рідко затримуються довго на якомусь одному місці. Вони заздалегідь відчувають, якщо ними не задоволені, і вислизають, перш ніж їх про це попросять.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.