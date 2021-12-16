Перед финалом 21 сезона «Битвы экстрасенсов» мы продолжаем интервью с претендентками на победу. Сегодня о своем участии в проекте нам рассказала Жаля Алекперова. Ее путь на «Битве экстрасенсов» был нелегким. Тем не менее, Жаля с достоинством выдержала все испытания и дошла до финала. Кого ясновидящая считает главной конкуренткой? И кому посвятит статуэтку лучшего экстрасенса в случае победы? Читайте в материале.

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Как отреагировали родные на ваше участие в «Битве экстрасенсов»?

Они были удивлены и спрашивали меня о том, какая у меня цель и чего я хочу достичь. Тогда я сказала, что у меня цель — показать себя и свои способности. Я очень воодушевилась и хотела сюда приехать.

Что было самым сложным во время съемок?

На самом деле, каждая из съемок была сложна. Я не могу сказать, что какая-то из них была легкой.

Какое испытание вам запомнилось больше всего?

Наиболее меня впечатлили и расстроили истории об убитых детях. Это те моменты, когда ты не можешь сдержать эмоции. Ты принимаешь эту боль и просто плачешь.

Кого вы считаете своей главной конкуренткой?

Вы знаете, мы все сильные. И я не скажу, что я слабее кого-то из финалисток.

Что планируете делать после завершения проекта?

Я хочу помогать людям в меру своих сил. Максимально, насколько это будет возможным.

Что для вас табу в работе?

Мне очень сложно работать с наркоманией. Потому что это люди, которые имеют зависимость и чаще всего не хотят избавляться от нее. Я думаю, что с ними лучше справятся врачи.

Если вы выиграете, то кому посвятите свою победу?

Я, в первую очередь, за победу буду благодарна всей команде, всем, кто участвовал, и всем, кто создавал проект. А посвятить ее я бы хотела своим детям, брату, всей своей семье, потому что это моя поддержка.

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