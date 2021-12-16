Что рассказала финалистка Жаля Алекперова о «Битве экстрасенсов»-21?
Перед финалом 21 сезона «Битвы экстрасенсов» мы продолжаем интервью с претендентками на победу. Сегодня о своем участии в проекте нам рассказала Жаля Алекперова. Ее путь на «Битве экстрасенсов» был нелегким. Тем не менее, Жаля с достоинством выдержала все испытания и дошла до финала. Кого ясновидящая считает главной конкуренткой? И кому посвятит статуэтку лучшего экстрасенса в случае победы? Читайте в материале.
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Как отреагировали родные на ваше участие в «Битве экстрасенсов»?
Они были удивлены и спрашивали меня о том, какая у меня цель и чего я хочу достичь. Тогда я сказала, что у меня цель — показать себя и свои способности. Я очень воодушевилась и хотела сюда приехать.
Что было самым сложным во время съемок?
На самом деле, каждая из съемок была сложна. Я не могу сказать, что какая-то из них была легкой.
Какое испытание вам запомнилось больше всего?
Наиболее меня впечатлили и расстроили истории об убитых детях. Это те моменты, когда ты не можешь сдержать эмоции. Ты принимаешь эту боль и просто плачешь.
Кого вы считаете своей главной конкуренткой?
Вы знаете, мы все сильные. И я не скажу, что я слабее кого-то из финалисток.
Что планируете делать после завершения проекта?
Я хочу помогать людям в меру своих сил. Максимально, насколько это будет возможным.
Что для вас табу в работе?
Мне очень сложно работать с наркоманией. Потому что это люди, которые имеют зависимость и чаще всего не хотят избавляться от нее. Я думаю, что с ними лучше справятся врачи.
Если вы выиграете, то кому посвятите свою победу?
Я, в первую очередь, за победу буду благодарна всей команде, всем, кто участвовал, и всем, кто создавал проект. А посвятить ее я бы хотела своим детям, брату, всей своей семье, потому что это моя поддержка.
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