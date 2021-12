Перед фіналом 21 сезону «Битви екстрасенсів» ми продовжуємо інтерв’ю з претендентками на перемогу. Сьогодні про свою участь у проєкті нам розповіла Жаля Алекперова. Її шлях на «Битві екстрасенсів» був нелегким. Проте Жаля з гідністю витримала всі випробування і дійшла до фіналу. Кого ясновидиця вважає головною конкуренткою? І кому присвятить статуетку найкращого екстрасенса в разі перемоги? Читайте в матеріалі.

Як відреагували рідні на вашу участь у «Битві екстрасенсів»?

Вони були здивовані і запитували мене про те, яка моя мета і чого я хочу досягти. Тоді я сказала, що у мене мета — показати себе і свої здібності. Я дуже надихнулася і хотіла сюди приїхати.

Що було найскладнішим під час знімань?

Насправді, кожна зі зйомок була складна. Я не можу сказати, що якась із них була легкою.

Яке випробування вам запам’яталося найбільше?

Найбільше мене вразили і засмутили історії про вбитих дітей. Це ті моменти, коли ти не можеш стримати емоцій. Ти приймаєш цей біль і просто плачеш.

Кого ви вважаєте своєю головною конкуренткою?

Ви знаєте, ми всі сильні. І я не скажу, що я слабша за когось із фіналісток.

Що плануєте робити після завершення проєкту?

Я хочу допомагати людям у міру своїх сил. Максимально, наскільки це буде можливим.

Що для вас табу в роботі?

Мені дуже складно працювати з наркоманією. Тому що це люди, які мають залежність і найчастіше не хочуть позбавлятися від неї. Я думаю, що з ними краще впораються лікарі.

Якщо ви виграєте, то кому присвятите свою перемогу?

Я, передусім, за перемогу буду вдячна всій команді, всім, хто брав участь, і всім, хто створював проєкт. А присвятити її я хотіла б своїм дітям, братові, всій своїй родині, бо це моя підтримка.

