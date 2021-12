Уже зовсім скоро стане відомим ім’я переможниці 21 сезону «Битви екстрасенсів». Перед грандіозним фіналом ми вирішили розпитати трійку претенденток на звання найкращого екстрасенса про їхні враження від проєкту. Першою своїм досвідом поділилася Марія Тиха. Що розповіла фіналістка? Кого вона вважає головною конкуренткою? І чим Марія планує займатися після проєкту? Дізнайтеся далі.

Як відреагували родичі, коли дізналися, що ви братимете участь у «Битві екстрасенсів»?

Спочатку, коли я тільки почала займатися практикою, мої родичі не дуже добре до цього поставилися. Проте в мене дуже хороша сім’я, і вони підтримують мене у всьому.

Чому ви вирішили взяти участь у проєкті?

По-перше, мені здавалося, що я маю показати себе. По-друге, я хотіла вийти на якийсь новий рівень у плані свого розвитку. Елементарно, навіть страх камер я повинна була подолати. І в мене це вийшло.

Ви відчуваєте, що в чомусь стали сильнішою?

Звичайно! Я стала сильнішою, я стала кращою. Перемога ж полягає не тільки в тому, щоб посісти перше місце. Вона полягає в тому, щоб стати краще, ніж учора.

Що було найскладнішим для вас?

Оскільки я некромант і працюю зі смертю, для мене це завжди дуже складно, і кожен випадок індивідуальний. Напевно, однією з найскладніших була робота з мертвими дітьми. Тому що маленька дитина, коли помирає, вона не розуміє цього.

Як ви відновлюєтеся?

Передусім це сон і їжа. Вони відновлюють енергію. Плюс до всього, у моїй практиці зі святою смертю є вівтарна робота. Тобто я заряджаю собі воду і ще деякі речі роблю для того, щоб наповнитися чистою енергією. Тому що смерть — це чиста енергія.

Кого ви вважаєте своєю головною конкуренткою на проєкті?

Ви знаєте, я за стільки часу вже до дівчат так прихилилася. Я не можу сказати, що ми конкурентки. Ми дуже добре спілкуємося і стали подругами. Я бажаю всім удачі. Неважливо, хто з нас переможе. Я їх дуже сильно люблю та бажаю перемоги і щастя.

Чим ви плануєте займатися після проєкту?

Я прийматиму людей так, як і приймала. Можливо, я ще візьму участь в інших проєктах.

Що для вас є неприйнятним у роботі?

Найбільш неприйнятне в роботі — це коли практик вважає себе Богом. Тому що ми всього лише посередники між силами і людьми. Тобто нам дають запит, ми передаємо його силам, і вони вже вирішують, що робити далі.

