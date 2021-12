У 12 випуску 21 сезону «Битви екстрасенсів» трійка фіналісток мала пройти свої останні випробування на проєкті. Ясновидиці повинні були передбачити найближче майбутнє і зазирнути далеко в минуле. Як фіналістки впоралися із цим? Дізнайтеся в матеріалі.

Екстрасенси не раз доводили, що можуть бачити минуле. Але чи здатні вони так само легко дивитися у майбутнє? У 12 випуску «Битви екстрасенсів»-21 трійці фіналісток треба було це довести. Вони мали зрозуміти, у кого з п’ятьох жінок сьогодні не призначена зустріч і чому.

Першою впоратися з випробуванням спробувала Марія Тиха. Екстрасенс припустила, що завдання якось пов’язане з порятунком і допомогою.

Марія зрозуміла, що Тетяна Коваленко має зустрітися з бізнес-партнером. Екстрасенс правильно відчула, що жінка врятувала його і буквально поставила на ноги. Стосовно Олександри Ткаченко Марія сказала, що вона врятувала чоловіка від азартної залежності і чекає на нього тут. По руці Ольги Великоцької екстрасенс відчула, що в жінки рак і що вона пережила клінічну смерть. Марія сказала, що Ольга чекає на людину, яка її врятувала. Щодо Наталії Вовченко, екстрасенс відчула, що в неї також буде зустріч із чоловіком. Марія змогла визначити, що ні на кого не чекає лише Тетяна Хазова. І це виявилося правдою.

Наступною пройти випробування мала Патрисія Перу. За допомогою бубна вона змогла зчитати думки героїнь і визначила, що кожна з них пережила складний час в особистому житті. Медіум зрозуміла, що колишній чоловік Ольги всіляко маніпулював нею, але зараз вона щаслива в шлюбі. Щодо Тетяни Коваленко екстрасенс сказала, що жінка втратила коханого, але інший чоловік допоміг їй упоратися з болем втрати. Енергетику вдови Патрисія відчула і в Олександри. Виявилося, що її колишній чоловік помер унаслідок вживання наркотиків. У житті Наталії Патрисія також відчула біль від втрати коханої людини. А щодо Тетяни Хазової екстрасенс зрозуміла, що жінка втратила дитину і це зруйнувало її шлюб. Медіум змогла визначити, що тільки Тетяна ні на кого не чекала.

Жаля Алекперова також блискуче впоралася із завданням. Екстрасенс відчула, що в цьому місці буде зустріч пар.

Жаля побачила в сімейному житті Тетяни Коваленко велику радість і зрозуміла, що вона любить атмосферу подібних побачень. Ясновидця відчула, що жінка зустріла чоловіка в той момент, коли найбільше потребувала його. Жаля визначила, що це кохання витягнуло Ольгу з того світу. Вона також відчула внутрішній страх Наталії перед веселощами. Жаля побачила, що, будучи нареченою, вона пережила трагедію: наречений загинув, і в той момент вона була вагітною. Жаля змогла передати послання дівчині від її коханого. Вона також побачила, що Наталія зараз при надії. Жаля відчула і біль Тетяни Хазової. Вона побачила, що жінка ні з ким не зустрічається, оскільки її коханий чоловік мертвий.

У другому випробуванні учасниці мали розібратися з найрезонанснішою справою за всю історію проєкту. На «Битву екстрасенсів» звернулася 18-річна Вікторія Семенюк з Тернопільщини. Дівчина стверджує, що в квартирі її бабусі ― Стефанії Ольчак ― живе полтергейст. Сім’я намагалася боротися з ним, але ставало тільки гірше. Стефанія переживає за дітей і особливо за найменшу онуку ― 10-річну Жанну. Вночі в неї ніби вселяється нечисть, дівчинка говорить про вбивство і кров, а на ранок нічого не пам’ятає. Останньою надією сім’ї є проєкт «Битва екстрасенсів»-21.

Фіналістки вирушили в ту саму квартиру, але по дорозі Патрисія побачила на дорозі дух. Екстрасенси вийшли з автобуса, і медіум відчула, що внаслідок ДТП тут загинула дівчинка. Дух повторював їй, що вона повинна розкрити вбивцю. Жаля також почула шепіт, і він сказав їй, що вбивця не може бути батьком. Карти показали Марії таємницю, зариту в могилі без хреста. Чи пов’язано це якось із тим, що відбувається в квартирі Стефанії?

При зустрічі з героями Марія Тиха відчула, що Стефанія ніби живе в двох світах. Вона побачила, що в її квартирі перебуває неупокоєна душа, яка прив’язана до родини. Марія відчула, що в житті дітей була аварія і що дух приходить до наймолодшого члена сім’ї. Марія поговорила з дівчинкою особисто і побачила, що привид пробирається в її сни. Відьма пішла до кімнати дівчинки і відчула в ній присутність ображеного на сім’ю покійника. Екстрасенс відчула, що він приходить сюди через ритуал.

А поки Марія працювала в квартирі, зі Стефанією поспілкувалася Патрисія Перу. Вона побачила, що жінка більше за всіх пов’язана з потойбічним світом.

Медіум відчула, що син Стефанії загинув, попри те, що мати постійно рятувала його. Дух хлопця сказав, що його хтось забрав. Крім того, як виявилося, у Стефанії загинув ще один син. Його кістки нещодавно були знайдені на місцевому сміттєзвалищі.

Що все це означає? Від чого загинули сини Стефанії? Чия неупокоєна душа переслідує сім’ю? І чи знайдуть екстрасенси розгадку цієї містичної історії?

Дізнайтеся в повному 12 випуску проєкту «Битва екстрасенсів»-21.

