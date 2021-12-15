Уже совсем скоро станет известно имя победительницы 21 сезона «Битвы экстрасенсов». Перед грандиозным финалом мы решили расспросить тройку претенденток на звание лучшего экстрасенса об их впечатлениях о проекте. Первой своим опытом поделилась Мария Тихая. Что рассказала финалистка? Кого она считает главной конкуренткой? И чем Мария планирует заниматься после проекта? Узнайте далее.

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Как отреагировали родственники, когда узнали, что вы будете принимать участие в «Битве экстрасенсов»?

Изначально, когда я только начала заниматься практикой, мои родственники не очень хорошо к этому отнеслись. Но, тем не менее, у меня очень хорошая семья, и они поддерживают меня во всем.

Почему вы решили принять участие в проекте?

Во-первых, мне казалось, что я должна показать себя. Во-вторых, я хотела выйти на какой-то новый уровень в плане своего развития. Элементарно, даже страх камер я должна была преодолеть. И у меня это получилось.

Вы чувствуете, что в чем-то стали сильнее?

Конечно! Я стала сильнее, я стала лучше. Победа же заключается не только в том, чтобы занять первое место. Она заключается в том, чтобы стать лучше, чем вчера.

Что было самым сложным для вас?

Поскольку я некромант и работаю со смертью, для меня это всегда очень сложно, и каждый случай индивидуален. Наверное, одной из самых сложных была работа с мертвыми детьми. Потому что маленький ребенок, когда умирает, он не понимает этого.

Как вы восстанавливаетесь?

В первую очередь, это сон и еда. Они восстанавливают энергию. Плюс ко всему, в моей практике со святой смертью существует алтарная работа. То есть я заряжаю себе воду и еще некоторые вещи делаю для того, чтобы наполниться чистой энергией. Потому что смерть — это чистая энергия.

Кого вы считаете своей главной конкуренткой на проекте?

Вы знаете, я за столько времени уже к девочкам так привязалась. Я не могу сказать, что мы конкурентки. Мы очень хорошо общаемся и стали подругами. Я желаю всем удачи. Не важно, кто из нас победит. Я их очень сильно люблю и желаю победы и счастья.

Чем вы планируете заниматься после проекта?

Я буду принимать людей так, как и принимала. Возможно, я еще буду участвовать в других проектах.

Что для вас является неприемлемым в работе?

Самое неприемлемое в работе — это когда практик возомнил себя Богом. Потому что мы всего лишь посредники между силами и людьми. То есть нам дают запрос, мы передаем его силам, и они уже решают, что делать дальше.

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