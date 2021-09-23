Уже 26 сентября в эфир СТБ вернется долгожданный мистический проект «Битва экстрасенсов»! Каждый сезон он собирает среди своих участников сильнейших людей с экстрасенсорными способностями и доказывает, что сверхъестественные силы существуют и даже ближе, чем мы себе представляем. В преддверии премьеры ведущий проекта Павел Костицын рассказал нам о съемках отборочного этапа и всего сезона «Битвы экстрасенсов»: какие испытания подготовила команда, каких участников телезрители увидят и чем же особенный этот сезон проекта, который вернулся после полтора года затишья. Читайте в материале.

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Слова, которые лучше всего охарактеризуют этот сезон «Битвы экстрасенсов»?

Вызов бросаешь ты! Это слоган нашего нового сезона, и он мне очень импонирует.

Почему этот сезон проекта будет особенным?

Он особенный своим возрождением. За четырнадцать лет существования проекта на украинском телевидении мы, судя по рейтингам, всегда оправдывали ожидания нашего зрителя. И сейчас, в 21 сезоне, через почти что полтора года вынужденного перерыва из-за пандемии, мы сделали все возможное, чтобы вернуться на телеэкраны и не разочаровать нашего зрителя. И нам это более чем удалось!

Чем лично для вас он стал особенным?

Именно в этом сезоне простые люди будут придумывать задания для экстрасенсов. Это, я бы сказал, и есть фишка 21 сезона, когда мы всего лишь будем сторонними наблюдателями процесса проверки экстрасенсов, а наш зритель непосредственно будет испытывать участников. И вот тогда, я надеюсь, мы сможем окончательно дать ответ на извечный вопрос скептиков: настоящие ли экстрасенсы в «Битве экстрасенсов»?

Каких участников телезрители увидят в новом сезоне? И увидят ли они абсолютно новые, ранее неизвестные им, экстрасенсорные способности?

Каждый сезон нам удается найти настолько уникального и сильного экстрасенса, который потом и выигрывает в финале. Этот сезон не стал исключением. Среди наших участников есть родовые белые и черные ведьмы, светлый жрец Египта, звуковой инженер Таро, участники, которые работают со славянско-скандинавскими языческими богами, древними богами и руническим оракулом. Вы представляете, насколько каждый из них уникален!

Что для вас лично самое главное в подготовке к съемкам испытаний?

Мне важно как можно глубже быть погруженным в тему происходящего на съемочной площадке. На «Битву экстрасенсов» всегда обращается огромное количество людей с непростыми жизненными историями. И они приходят к нам на проект за помощью от экстрасенсов, за последней надеждой. Это огромная ответственность ― не подвести их ожидания, не разочаровать, чтобы они получили то, за чем пришли на съемочную площадку нашего проекта.

Мне как ведущему нужно быть готовым эмоционально столкнуться с той волной человеческого горя, которое присутствует практически в каждом испытании проекта. За четырнадцать лет я ни на каплю не очерствел, не стал циником, который не впускает в себя эту боль. Это невозможно. Если ты не проживаешь то, что происходит на съемочной площадке, зритель увидит эту фальшь. А для меня важнее всего не подвести доверие зрителя. Ведь как ведущий я зарабатывал его на протяжении долгих двадцати шести лет работы на украинском телевидении.

После первых испытаний появились ли у вас фавориты?

Признаюсь честно, за долгие годы существования «Битвы экстрасенсов» у меня, за исключением одного сезона, не было явных фаворитов проекта. Я продолжаю оставаться беспристрастным судьей и наблюдателем на съемочной площадке. Но, конечно, за три месяца съемок так или иначе определенные симпатии к людям появляются. Я сильно радуюсь, когда после отборочных испытаний вижу трех-четырех прям сильных участников, которые выделились своими способностями по сравнению с другими. Тогда я понимаю, что нашему зрителю будет интересно смотреть этот сезон и делать свои ставки, кто попадет в финал.

Какое испытание вызвало больше всего волнения?

Безумно волнительная съемка для меня всегда ― испытание с мистером Х. Ведь до самого выхода на площадку гостя нашего проекта я не знаю, кто окажется в кресле мистера Х. Но, конечно, это будет всемирно известная личность, поэтому трепет ожидания меня не покидал. Встрече с нашим мистером Х 21-го сезона я был приятно удивлен! Это уникальный, сильный человек, с интереснейшей историей успеха. И вы ее тоже сможете узнать уже в это воскресенье в 18:40 на СТБ.

Испытание, которое повергло вас в шок?

За 14 лет в роли ведущего я максимально закалился и готов буквально ко всему. Но всякий раз, когда испытание связано с риском для жизни человека, я, как и вся команда, находимся на нервах. Съемка первого отборочного испытания «ширма» как раз была именно такой. Настоящий скептик решил проверить способности наших экстрасенсов и для этого рискнуть собственной жизнью.

Мы были уверены в его силах, но страх, что что-то у него может пойти не так, всегда оставался при нас. И хоть он профи в этом деле, но даже такой профессионал не смог обезопасить себя на 100 %. Все это зритель увидит уже в первом выпуске проекта 26 сентября.

Сколько дней у вас заняли съемки первого выпуска проекта?

Подготовка к съемкам 21 сезона заняла долгих три месяца ― и это, я хочу заметить, мы уложились в рекордно короткие сроки, учитывая тот факт, что все испытания для участников придумывает наш зритель. Это для нашей команды первый подобный опыт в таких масштабах. Большое количество времени мы потратили именно на согласование организационных вопросов и на поиск желающих поучаствовать в проверке участников.

По классике жанра наш отборочный этап состоит из трёх масштабных испытаний: «ширма», «живое-неживое» и «мистер Х». Самым сложным в этом году оказалось испытание «ширма». Снимали мы его на Коростышевском карьере. Сложность была в том, чтобы огромное количество спецтехники привезти туда из Киева, собрать профессиональную команду, которая специализируется на подводной съемке, а также спасателей и медиков.

Мы снимали первое испытание в довольно экстремальных условиях: холодная весна, ледяная вода и огромная территория карьера, в которой сложно сконцентрироваться на чем-то одном. Эта «ширма» ― одна из самых ярких «ширм» по сути и содержанию на украинской «Битве экстрасенсов».

Смотрите первый выпуск 21 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» 26 сентября в 18:40 в эфире СТБ!

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