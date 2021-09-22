Таинственный сосновый лес и глубокий карьер. Каким будет первое испытание 21 сезона «Битвы экстрасенсов»?

Уже 26 сентября в эфир СТБ вернется долгожданный мистический проект «Битва экстрасенсов»! Проект, который каждый сезон собирает среди своих участников сильнейших людей с экстрасенсорными способностями и доказывает, что сверхъестественные силы существуют и даже ближе, чем мы себе представляем.

Для 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» команда собрала 50 лучших экстрасенсов со всего мира для участия в отборочном этапе. Люди со сверхспособностями прилетали в Украину из Швейцарии, Великобритании, Болгарии, Латвии, Индии, Грузии и Азербайджана.

Среди строгих и профессиональных судей нового сезона телезритель увидит: дважды победителей «Битвы экстрасенсов» Хаяла Алекперова и Елену Курилову и нового эксперта проекта, победительницу одного из сезонов «Битвы экстрасенсов» и эксперта «Следствие ведут экстрасенсы» Жанну Шулакову.

Первое отборочное испытание нового сезона проекта команда готовила несколько месяцев в условиях полной секретности. На съемочной площадке у участников забрали любые средства связи, из команды с ними никто не контактировал, а их передвижения временно ограничили.

50 потенциальных участников привезли в лес, чтобы провести уникальный эксперимент в истории всех сезонов «Битвы экстрасенсов». По формату программы, первым отборочным испытанием должна быть ширма. Но в этом сезоне ширмы в прямом смысле слова не будет…

Из-за того, как пройдет испытание, переживали не только экстрасенсы, но и вся команда проекта. Ведь впервые их будет проверять обычный человек, который развил в себе сверхъестественные способности. Почувствуют экстрасенсы эту его особенность?

«Я вижу что-то очень похожее на дракона. Было ощущение сильной стесненности – это существо ограничено клеткой». «Я увидел русалку». «Я не знаю, как это понимать, но мне пришел образ мужчины-рыбы».

Какое же испытание команда проекта на самом деле подготовила для проверки способностей людей, называющих себя экстрасенсами? Уже 26 сентября в 18:40 на телеканале СТБ – вызов бросаешь ты!

Video: Таинственный сосновый лес и глубокий карьер. Каким будет первое испытание 21 сезона «Битвы экстрасенсов»? Известны подробности 1 испытания 21 сезона Битвы экстрасенсов в 2021 году.

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