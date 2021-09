Таємничий сосновий ліс і глибокий кар’єр. Яким буде перше випробування 21 сезону «Битви екстрасенсів»?

Вже 26 вересня в ефір СТБ повернеться довгоочікуваний містичний проєкт «Битва екстрасенсів»! Проєкт, який щосезону збирає серед своїх учасників найсильніших людей з екстрасенсорними здібностями та доводить, що надприродні сили існують і навіть ближче, ніж ми собі уявляємо.

Для 21-го сезону «Битви екстрасенсів» команда зібрала 50 найкращих екстрасенсів з усього світу для участі у відбірковому етапі. Люди із надможливостями прилітали до України зі Швейцарії, Британії, Болгарії, Латвії, Індії, Грузії та Азербайджану.

Серед суворих та професійних суддів нового сезону телеглядач побачить: двічі переможців «Битви екстрасенсів» Хаяла Алекперова та Олену Курилову і нового експерта проєкту, переможницю одного із сезонів «Битви екстрасенсів» та експерта «Слідство ведуть екстрасенси» Жанну Шулакову.

Перше відбіркове випробування нового сезону проєкту команда готувала кілька місяців в умовах повної секретності. На знімальному майданчику в учасників забрали будь-які засоби зв’язку, з команди з ними ніхто не контактував, а їхнє пересування тимчасово обмежили.

50 потенційних учасників привезли у ліс, щоб провести унікальний експеримент за історію всіх сезонів «Битви екстрасенсів». За форматом програми, першим відбірковим випробуванням має бути ширма. Та цього сезону ширми у прямому значенні слова не буде…

Через те, як пройде випробування, переживали не лише екстрасенси, а й уся команда проєкту. Адже вперше їх перевірятиме звичайний чоловік, який розвинув у себе надзвичайні здібності. Чи відчують екстрасенси цю його особливість?

Яке ж випробування команда проєкту насправді підготувала для перевірки здібностей людей, що називають себе екстрасенсами? Вже 26 вересня о 18:40 на телеканалі СТБ – виклик кидаєш ти!

Більше на тему: Що готує новий сезон «Битви екстрасенсів»?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.