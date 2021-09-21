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Що готує новий сезон «Битви екстрасенсів»?

21.09.2021

Уже цієї неділі, 26 вересня, о 18:40 на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра 21 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів». Ведучим за традицією стане Павло Костіцин. Які сюрпризи готує нам новий сезон — читайте далі.

битва экстрасенсов

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Після тривалої перерви в ефір каналу СТБ повертається легендарний проєкт «Битва екстрасенсів». Найкращі екстрасенси з усього світу готові дивувати глядачів своїми неймовірними здібностями. Ведучий Павло Костіцин поділився враженнями від нового сезону:

«Я впевнений, що всі чекають на прем’єру, і навіть не сумніваюся в тому, що ми зможемо здивувати».

А дивувати справді буде чим, адже в новому сезоні за звання найкращого екстрасенса боротимуться родові білі і чорні відьми, світлий жрець Єгипту, звуковий інженер Таро, учасники, які працюють зі слов’янсько-скандинавськими язичницькими богами, стародавніми богами й рунічним оракулом. Та і це ще не все. Вперше за всю історію проєкту завдання учасникам будуть вигадувати звичайні люди.

«Нарешті, ми розставимо всі крапки над “і” в питанні, чи справжні екстрасенси, бо саме глядачі в цьому сезоні вигадали всі випробування для його учасників», ― поділився ведучий Павло Костіцин.

Не пропустіть прем’єру проєкту «Битва екстрасенсів»-21 уже цієї неділі о 18:40 на телеканалі СТБ.

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