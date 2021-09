Уже цієї неділі, 26 вересня, о 18:40 на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра 21 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів». Ведучим за традицією стане Павло Костіцин. Які сюрпризи готує нам новий сезон — читайте далі.

Після тривалої перерви в ефір каналу СТБ повертається легендарний проєкт «Битва екстрасенсів». Найкращі екстрасенси з усього світу готові дивувати глядачів своїми неймовірними здібностями. Ведучий Павло Костіцин поділився враженнями від нового сезону:

А дивувати справді буде чим, адже в новому сезоні за звання найкращого екстрасенса боротимуться родові білі і чорні відьми, світлий жрець Єгипту, звуковий інженер Таро, учасники, які працюють зі слов’янсько-скандинавськими язичницькими богами, стародавніми богами й рунічним оракулом. Та і це ще не все. Вперше за всю історію проєкту завдання учасникам будуть вигадувати звичайні люди.

Не пропустіть прем’єру проєкту «Битва екстрасенсів»-21 уже цієї неділі о 18:40 на телеканалі СТБ.

