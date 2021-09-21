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Что готовит новый сезон «Битвы экстрасенсов»?

21.09.2021

Уже в это воскресенье, 26 сентября, в 18:40 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера 21 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов». Ведущим по традиции станет Павел Костицын. Какие сюрпризы готовит нам новый сезон — читайте далее.

битва экстрасенсов

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После длительного перерыва в эфир канала СТБ возвращается легендарный проект «Битва экстрасенсов». Лучшие экстрасенсы со всего мира готовы удивлять зрителей своими невероятными способностями. Ведущий Павел Костицын поделился впечатлениями от нового сезона:

 «Я уверен, что все ждут премьеру, и даже не сомневаюсь в том, что мы сможем удивить».

А удивлять действительно будет чем, ведь в новом сезоне за звание лучшего экстрасенса будут бороться родовые белые и черные ведьмы, светлый жрец Египта, звуковой инженер Таро, участники, которые работают со славянско-скандинавскими языческими богами, древними богами и руническим оракулом. Но и это еще не все. Впервые за всю историю проекта задания участникам будут придумывать обычные люди.

«Наконец-то, мы поставим все точки над “і” в вопросе, настоящие ли экстрасенсы, потому что именно зрители в этом сезоне придумали все испытания для его участников», ― поделился ведущий Павел Костицын.

Не пропустите премьеру проекта «Битва экстрасенсов»-21 уже в это воскресенье в 18:40 на телеканале СТБ.

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