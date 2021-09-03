26 сентября в 18:40 в эфир СТБ возвращается легендарный мистический проект «Битва экстрасенсов» с Павлом Костицыным. Впервые в истории проекта обычные люди смогут лично проверить, реальны ли способности экстрасенсов.

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К премьере «Битвы экстрасенсов» телеканал выпустил проморолик, в котором снялись участники 21-го сезона и ведущий Павел Костицын.

Video: Дым, искусственный дождь и живая сова: как снимался проморолик «Битвы экстрасенсов» в киевском Пассаже К премьере Битвы экстрасенсов 2021 телеканал СТБ выпустил проморолик. О том, как снимался проморолик для 21 сезона Битвы экстрасенсов, читайте в материале

Съемки проходили в самом сердце столицы – киевском Пассаже. О том, как снимался ролик и кто над ним работал, рассказала директор эфирного промо СТБ Лидия Панькив.

Почувствуй на себе

Продумывая идею ролика, команда отталкивалась непосредственно от идеи и специфики самого проекта. В этом сезоне проверять, на что способны экстрасенсы, будут случайные прохожие: каждый, от маленького ребенка до взрослого скептика, сможет увидеть экстрасенсорные возможности и почувствовать эти силы на себе. Отсюда и слоган «Відчуй на собі!».

“Навколо нас відбувається багато подій та явищ, які ми не можемо пояснити чи побачити, але і заперечувати їх теж не можемо. Тому візуально ми вирішили показати паралельний, незримий багатьом, вимір. При цьому хотілось передати відчуття чуда і добра, а не показати людей в чорних мантіях на кладовищах, які «чаклують». Наші екстрасенси – це сучасні люди, які живуть поруч з нами. Різниця лише у тому, що їхній світ інший, він значно ширший, глибший і заплутаніший”.

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Стена-портал в Пассаже

Съемки ролика проходили в киевском Пассаже и в общей сложности длились 17 часов. Команда снимала с вечера первого дня до обеда следующего. Специально для съемок проморолика «Битвы экстрасенсов» Пассажу пришлось значительно видоизмениться.

“Нашим містичним світом став київський Пасаж. Але вдень він мало схожий на якесь містичне місце, тому ми попросили адміністрацію люксових магазинів на всю ніч вимкнути своє освітлення та вітрини, аби ми могли створити власну, необхідну нам, атмосферу в Пасажі”.

Было много дыма, который создавал ощущение густого тумана, искусственный дождь, живая сова, уличные фонари, привезенные командой СТБ. Спецэффекты, которые наполнили ролик загадочной мистической атмосферой, создал Дмитрий Суходол, который сотрудничает с телеканалами HBO и HULU.

“Він створив стіну-портал, через який дівчинка потрапляє в містичний світ, змусив стрілки годинника рухатись хаотично, щоб показати, що для екстрасенсів час – лише умовність, що вони можуть бачити, як минуле, так і майбутнє. Руками Дмитра створена тінь, що вітає дівчинку в той час, коли екстрасенс працює з чашею, і він оживив металевого метелика у руках дівчинки та змусив його красиво полетіти у фіналі ролика”.

Камера, мотор, дождь!

Над роликом трудилась команда из 80 людей: было 5 главных героев, более 20 актеров массовых сцен и члены съемочной группы. Главным режиссером стал Стас Капралов, который также снимал промо-ролик для проекта СТБ «Холостячка». Стас – режиссер кино, сотрудничает с Голливудом, и с ним команда смогла создать атмосферу короткометражного мистического кинофильма.

В кадре зрители видят настоящих экстрасенсов, участников предстоящего сезона проекта. А также главную героиню – маленькую девочку Киру. Все на площадке сильно переживали за комфорт ребенка, так как ночные съемки даются нелегко даже взрослым актерам. Но команде попалась настоящая профессионалка своего дела – девочка отыгрывала все по сценарию и параллельно искренне получала удовольствие от съемочного процесса.

“Хвилювались за кадри, де ми створювали дощ і мали лити воду на дівчинку. Проте, саме дощу вона зраділа найбільше і була готова робити дублі знову і знову. Після кожного дублю ми обов’язково витирали та сушили її, щоб дитина не відчувала дискомфорт і не замерзла. Але дощові сцени насправді Кірі сподобались найбільше. У кінці зйомки вона на свій гонорар вирішила пригостити маму улюбленими суші, купити собі подарунки в магазині, а залишок відкласти на щось секретне – нам вона так і не відкрила цю таємницю”.

Новый сезон мистического реалити «Битва экстрасенсов» с Павлом Костицыным зритель сможет увидеть уже 26 сентября в 18:40.

Над промороликом работали:

Маркетинг-директор дивизиона Вещание ― Елена Мартынова

Маркетинг-директор телеканала СТБ ― Татьяна Светлова

Авторы идеи ― Лидия Панькив, Наталья Проценко, Станислав Капралов

Директор промо ― Лидия Панькив

Креативний директор промо ― Наталья Проценко

Режиссёр ― Станислав Капралов

Второй режиссёр ― Дарина Лукашенко

Оператор ― Кирилл Сан

Режиссер монтажа ― Элгуджа Гогохия

Продюсеры ― Дмитрий Кочкин, Ольга Шпачук, Анна Головатюк

Музыкальный продюсер ― Владислав Музыченко

Стиль ― Катерина Тарновская, Марина Федорченко

Грим ― Катерина Косякова

Художник-постановщик ― Алексей Величко

Спецэффекты ― Дмитрий Суходол

Арт-дирекшн ― Александр Антонов, Андрей Асламов

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