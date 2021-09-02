26 сентября в 18:40 в эфир телеканала СТБ возвращается легендарный мистический проект «Битва экстрасенсов» с Павлом Костицыным. Слоган нового сезона: «Вызов бросаешь ты!»

Все годы, сколько существует проект «Битва экстрасенсов», зритель задает себе вопрос: правда ли все то, что он видит на экранах, настоящие ли экстрасенсы? Этой осенью впервые в истории проекта обычные люди станут его экспертами и будут придумывать для экстрасенсов каверзные задания, чтобы в ходе испытаний лично проверить сверхспособности участников реалити.

«Я знаю, что зрители успели соскучиться по этому проекту. Совсем скоро мы в очередной раз покажем, что люди с экстрасенсорными способностями, которые могут чувствовать больше, заглядывать в будущее и анализировать прошлое, существуют. В каждом эпизоде те, кто всегда был просто зрителем, смогут испытать наших экстрасенсов. Всех, кто хочет убедиться в существовании экстрасенсов, милости прошу на премьеру», – рассказал ведущий «Битвы экстрасенсов» Павел Костицын.

Испытание с ширмой, поиск живой и неживой энергии, «мистер Икс» – эти и многие другие задания предстоит пройти новой 12-ке участников. Родовые белые и черные ведьмы, светлый жрец Египта, звуковой инженер Таро, участники, которые работают со славянско-скандинавскими языческими богами, древними богами и руническим оракулом, сойдутся в поединке, чтобы выбороть звание самого сильного экстрасенса 21-го сезона «Битвы экстрасенсов».

Смотрите с 26 сентября по воскресеньям в 18:40 на СТБ.

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Video: Павел Костицын рассказал о возвращении «Битвы экстрасенсов» на СТБ Ведущий проекта Битва экстрасенсов 21 Павел Костицын рассказал о съемках нового сезона в 2021 году

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