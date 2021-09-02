26 вересня о 18:40 на телеканал СТБ повертається легендарний містичний проєкт «Битва екстрасенсів» із Павлом Костіциним. Слоган нового сезону: «Виклик кидаєш ти»!

Усі роки, скільки існує проєкт «Битва екстрасенсів», глядач ставить перед собою питання: чи правда все те, що він бачить на екранах, чи справжні екстрасенси? Восени, вперше в історії проєкту, звичайні люди стануть експертами та вигадуватимуть для екстрасенсів каверзні завдання, щоб під час випробувань особисто перевірити надздібності учасників реаліті.

«Я знаю, що глядачі встигли скучити за цим проєктом. Зовсім скоро ми у черговий раз покажемо, що люди з екстрасенсорними здібностями, які можуть відчувати більше, заглядати в майбутнє і аналізувати минуле, існують. У кожному епізоді ті, хто завжди був просто глядачем, зможуть випробувати наших екстрасенсів. Всіх, хто хоче переконатися в існуванні екстрасенсів, ласкаво прошу на прем’єру», – розповів ведучий “Битви екстрасенсів” Павло Костіцин.

Випробування із ширмою, пошук живої й неживої енергії, «містер Ікс» – ці та багато інших завдань треба буде пройти новій 12-і екстрасенсів. Родові білі й чорні відьми, світлий жрець Єгипту, звуковий інженер Таро, учасники, які працюють зі слов’янсько-скандинавськими язичницькими богами, стародавніми богами й рунічним оракулом зійдуться в поєдинку, щоб поборотися за звання найсильнішого екстрасенса 21-ого сезону «Битви екстрасенсів».

Дивіться з 26 вересня по неділях о 18:40 на СТБ!

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Video: Павло Костіцин розповів про повернення «Битви екстрасенсів» на СТБ Ведучий проєкту Битви екстрасенсів 21 Павло Костіцин розповів про зйомки нового сезону в 2021 році

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