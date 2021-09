26 вересня о 18:40 на телеканал СТБ повертається легендарний містичний проєкт «Битва екстрасенсів» із Павлом Костіциним. Слоган нового сезону: «Виклик кидаєш ти»!

Усі роки, скільки існує проєкт «Битва екстрасенсів», глядач ставить перед собою питання: чи правда все те, що він бачить на екранах, чи справжні екстрасенси? Восени, вперше в історії проєкту, звичайні люди стануть експертами та вигадуватимуть для екстрасенсів каверзні завдання, щоб під час випробувань особисто перевірити надздібності учасників реаліті.

Випробування із ширмою, пошук живої й неживої енергії, «містер Ікс» – ці та багато інших завдань треба буде пройти новій 12-і екстрасенсів. Родові білі й чорні відьми, світлий жрець Єгипту, звуковий інженер Таро, учасники, які працюють зі слов’янсько-скандинавськими язичницькими богами, стародавніми богами й рунічним оракулом зійдуться в поєдинку, щоб поборотися за звання найсильнішого екстрасенса 21-ого сезону «Битви екстрасенсів».

Дивіться з 26 вересня по неділях о 18:40 на СТБ!

