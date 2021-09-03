26 вересня о 18:40 в ефір СТБ повертається легендарний містичний проєкт «Битва екстрасенсів» із Павлом Костіциним. Вперше в історії проєкту звичайні люди зможуть особисто перевірити, чи реальні можливості екстрасенсів.

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До прем’єри «Битви екстрасенсів» телеканал випустив проморолик, в якому знялися учасники 21-го сезону і ведучий Павло Костіцин.

Video: Дим, штучний дощ і жива сова: як знімався проморолик «Битви екстрасенсів» у київському Пасажі До прем'єри Битви екстрасенсів 2021 телеканал СТБ випустив проморолик. Про те, як знімався проморолик для 21 сезону Битви екстрасенсів, читайте в матеріалі

Зйомки проходили в самому серці столиці – київському Пасажі. Про те, як знімався ролик і хто над ним працював, розповіла директорка ефірного промо СТБ Лідія Паньків.

Відчуй на собі

Продумуючи ідею ролика, команда відштовхувалася безпосередньо від ідеї і специфіки самого проєкту. У цьому сезоні перевіряти, на що здатні екстрасенси, будуть випадкові перехожі: кожен, від маленької дитини до дорослого скептика, зможе побачити екстрасенсорні можливості і відчути ці сили на собі. Звідси і слоган «Відчуй на собі!».

“Навколо нас відбувається багато подій та явищ, які ми не можемо пояснити чи побачити, але і заперечувати їх теж не можемо. Тому візуально ми вирішили показати паралельний, незримий багатьом, вимір. При цьому хотілось передати відчуття чуда і добра, а не показати людей в чорних мантіях на кладовищах, які «чаклують». Наші екстрасенси – це сучасні люди, які живуть поруч з нами. Різниця лише у тому, що їхній світ інший, він значно ширший, глибший і заплутаніший”.

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Стіна-портал у Пасажі

Зйомки ролика проходили в київському Пасажі і в цілому тривали 17 годин. Команда знімала з вечора першого дня до обіду наступного. Спеціально для зйомок проморолика «Битви екстрасенсів» Пасажу довелося значно змінитися.

“Нашим містичним світом став київський Пасаж. Але вдень він мало схожий на якесь містичне місце, тому ми попросили адміністрацію люксових магазинів на всю ніч вимкнути своє освітлення та вітрини, аби ми могли створити власну, необхідну нам, атмосферу в Пасажі”.

Було багато диму, який створював відчуття густого туману, штучний дощ, жива сова, вуличні ліхтарі, привезені командою СТБ. Спецефекти, які наповнили ролик загадковою містичною атмосферою, створив Дмитро Суходол, який співпрацює з телеканалами HBO і HULU.

“Він створив стіну-портал, через який дівчинка потрапляє в містичний світ, змусив стрілки годинника рухатись хаотично, щоб показати, що для екстрасенсів час – лише умовність, що вони можуть бачити, як минуле, так і майбутнє. Руками Дмитра створена тінь, що вітає дівчинку в той час, коли екстрасенс працює з чашею, і він оживив металевого метелика у руках дівчинки та змусив його красиво полетіти у фіналі ролика”.

Камера, мотор, дощ!

Над роликом працювала команда з 80 людей: було 5 головних героїв, більше 20 акторів масових сцен і члени знімальної групи. Головним режисером став Стас Капралов, який також знімав проморолик для проєкту СТБ «Холостячка». Стас – режисер кіно, співпрацює з Голлівудом, і з ним команда змогла створити атмосферу короткометражного містичного фільму.

У кадрі глядачі бачать справжніх екстрасенсів, учасників майбутнього сезону проєкту. А також головну героїню – маленьку дівчинку Кіру. Всі на майданчику сильно переживали за комфорт дитини, адже нічні зйомки даються нелегко навіть дорослим акторам. Але команді попалася справжня професіоналка своєї справи – дівчинка відігравала все за сценарієм і паралельно щиро отримувала задоволення від знімального процесу.

“Хвилювались за кадри, де ми створювали дощ і мали лити воду на дівчинку. Проте, саме дощу вона зраділа найбільше і була готова робити дублі знову і знову. Після кожного дублю ми обов’язково витирали та сушили її, щоб дитина не відчувала дискомфорт і не замерзла. Але дощові сцени насправді Кірі сподобались найбільше. У кінці зйомки вона на свій гонорар вирішила пригостити маму улюбленими суші, купити собі подарунки в магазині, а залишок відкласти на щось секретне – нам вона так і не відкрила цю таємницю”.

Новий сезон містичного реаліті «Битва екстрасенсів» із Павлом Костіциним глядач зможе побачити вже 26 вересня о 18:40.

Над промороликом працювали:

Маркетинг-директорка дивізіону Мовлення – Олена Мартинова

Олена Мартинова Маркетинг-директорка телеканалу СТБ – Тетяна Свєтлова

Тетяна Свєтлова Автори ідеї – Лідія Паньків, Наталія Проценко, Станіслав Капралов

Лідія Паньків, Наталія Проценко, Станіслав Капралов Директорка промо – Лідія Паньків

Лідія Паньків Креативна директорка промо – Наталія Проценко

Наталія Проценко Режисер – Станіслав Капралов

Станіслав Капралов Друга режисерка – Дарина Лукашенко

Дарина Лукашенко Оператор – Кирило Сан

Кирило Сан Режисер монтажу – Елгуджа Гогохія

Елгуджа Гогохія Продюсери – Дмитро Кочкін, Ольга Шпачук, Анна Головатюк

Дмитро Кочкін, Ольга Шпачук, Анна Головатюк Музичний продюсер – Владислав Музиченко

Владислав Музиченко Стиль – Катерина Тарновська, Марина Федорченко

Катерина Тарновська, Марина Федорченко Грим – Катерина Косякова

Катерина Косякова Художник-постановник – Олексій Величко

Олексій Величко Спецефекти – Дмитро Суходол

Дмитро Суходол Арт-дирекшн – Олександр Антонов, Андрій Асламов

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