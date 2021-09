26 вересня о 18:40 в ефір СТБ повертається легендарний містичний проєкт «Битва екстрасенсів» із Павлом Костіциним. Вперше в історії проєкту звичайні люди зможуть особисто перевірити, чи реальні можливості екстрасенсів.

До прем’єри «Битви екстрасенсів» телеканал випустив проморолик, в якому знялися учасники 21-го сезону і ведучий Павло Костіцин.

Зйомки проходили в самому серці столиці – київському Пасажі. Про те, як знімався ролик і хто над ним працював, розповіла директорка ефірного промо СТБ Лідія Паньків.

Відчуй на собі

Продумуючи ідею ролика, команда відштовхувалася безпосередньо від ідеї і специфіки самого проєкту. У цьому сезоні перевіряти, на що здатні екстрасенси, будуть випадкові перехожі: кожен, від маленької дитини до дорослого скептика, зможе побачити екстрасенсорні можливості і відчути ці сили на собі. Звідси і слоган «Відчуй на собі!».

Стіна-портал у Пасажі

Зйомки ролика проходили в київському Пасажі і в цілому тривали 17 годин. Команда знімала з вечора першого дня до обіду наступного. Спеціально для зйомок проморолика «Битви екстрасенсів» Пасажу довелося значно змінитися.

Було багато диму, який створював відчуття густого туману, штучний дощ, жива сова, вуличні ліхтарі, привезені командою СТБ. Спецефекти, які наповнили ролик загадковою містичною атмосферою, створив Дмитро Суходол, який співпрацює з телеканалами HBO і HULU.

Камера, мотор, дощ!

Над роликом працювала команда з 80 людей: було 5 головних героїв, більше 20 акторів масових сцен і члени знімальної групи. Головним режисером став Стас Капралов, який також знімав проморолик для проєкту СТБ «Холостячка». Стас – режисер кіно, співпрацює з Голлівудом, і з ним команда змогла створити атмосферу короткометражного містичного фільму.

У кадрі глядачі бачать справжніх екстрасенсів, учасників майбутнього сезону проєкту. А також головну героїню – маленьку дівчинку Кіру. Всі на майданчику сильно переживали за комфорт дитини, адже нічні зйомки даються нелегко навіть дорослим акторам. Але команді попалася справжня професіоналка своєї справи – дівчинка відігравала все за сценарієм і паралельно щиро отримувала задоволення від знімального процесу.

Новий сезон містичного реаліті «Битва екстрасенсів» із Павлом Костіциним глядач зможе побачити вже 26 вересня о 18:40.

Над промороликом працювали:

