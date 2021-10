Місіс Х на «Битві екстрасенсів»: Лілія Подкопаєва пережила аб’юз у стосунках і страшний напад

Стартував новий сезон містичного проєкту «Битва екстрасенсів»! Повернення легендарного шоу на СТБ буде особливим ― вперше за всі сезони проєкту екстрасенсів перевірятимуть не ведучий та експерти, а звичайні люди. Кожен охочий зможе вигадати завдання для учасників «Битви екстрасенсів» або поставити їм запитання зі свого особистого життя, щоб випробувати їхні надздібності. Позаду перший випуск проєкту і його відбірковий етап. За традицією 12-ку найсильніших екстрасенсів цього сезону відбирали в трьох випробуваннях: ширма, пошук живої і неживої енергії та Містер Х. У 21 сезоні «Битви екстрасенсів» Містером Х, а точніше Місіс Х, стала олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва. Спортсменка також нещодавно стала запрошеною суддею одного з телекастингів легендарного проєкту «Україна має талант». Які деталі з життя розкрила екстрасенсам відома українська гімнастка?

Про Атланту як другий дім

Моя золота, улюблена Атланта дала мені багато: перш за все, нашій країні ми привезли золоті медалі; я кілька років тому переїхала до Атланти і зустріла там свого чоловіка.

Персик ― це символ штату Джорджія, де я виступала в Атланті і де зараз проживаю. Півтора року тому ми висадили десь 10―15 дерев персика.

Про усиновлення першої дитини

У мене троє дітей. Старший хлопчик ― моя надія і опора, йому буде 16 років. Це моє серце і моя душа. Лікарі казали, що в мене не буде дітей. І ми з Тимофієм Нагорним вирішили всиновити дитину. З дитячим фондом ЮНІСЕФ ми їздили по дитячих будинках України, і я зустріла свого сина, він мене тоді вибрав, узяв за руку. Йому було всього 6 місяців. І буквально через рік народилася Кароліна. Вважаю, тоді сталося справжнє диво.

Про неталановитість і підтримку сім’ї

Не була талановитою, я була слабенькою. Розтяжка слабка, плечовий пояс слабкий, тільки ніжки були міцні і сильні. І я була дуже хворобливою дитиною. Але очі горіли ― вони всіх запалили. Вся сім’я підтримувала і переживала за мене. Вся сім’я працювала на досягнення успіху. Ліля була на дієті ― все сімейство сиділо на сирочку, який був зроблений на паровій бані з кефіру.

За місяць до мого тріумфу в Атланті вмирає моя бабуся. Для мене ця людина була дуже дорогою, саме вона привела мене в зал спортивної гімнастики і вона сказала тренерам, що ми сюди прийшли не для здоров’я, а по медалі й великі успіхи.

Про операцію доньки

Сталося нещастя… Більше року тому в моєї 13-річної доньки Кароліни розірвалася судина, і ця кров’яна пляма давила і спричиняла больові відчуття. Операція тривала 4 години ― емоційно це дуже страшно, боляче і важко. Ти перебуваєш у якійсь прострації. Операція пройшла успішно, і мою дитину врятували. Я тоді готова була руки цілувати лікарям.

Про роботу із зірками

Ми завершували тренувальний процес, і потім тренерський склад каже мені повернутися. Я повертаюся, дивлюся: стоїть жінка ― тоненька, невисокого зросту, як гімнасточка, ― це Мадонна. І Антоніо Бандерас своїх дітей приводив до мене.

Про перший шлюб з бізнесменом Тимофієм Нагорним, розлучення і напад після нього

Людина в стані закоханості десь сліпа і глуха, і вона бачить тільки те, що хоче бачити. Зараз я це точно знаю… Це моя історія першого заміжжя. У старших чоловіках я шукала і елемент батьківства, хто подбає і вбереже. Не всі поділяли мої емоції щодо цієї людини. Але поки ти сам не обпечешся, ти нікого не чуєш і не хочеш чути. Мені завжди хотілося, щоб у моїх дітей була повноцінна сім’я. І я зробила все можливе, щоб зберегти цей шлюб, але не склалося.

Друзів стало менше, так званих, коли відбулося розлучення моє ― гучне і дуже брудне. І слава Богу. Я ховалася, а це все виносилося назовні, я намагалася це все не коментувати, але коментувала інша сторона з захватом.

Було троє чоловіків, які напали на мене, побили і викрали машину. Я тоді літала, як м’ячик, між ними. Вони били мене навіть ногами по всьому тілу і обличчю. Після цього були операції. Мені приписували, що я зробила інсценізацію нападу, і я завжди казала, що якщо це піар, то давайте піаритися разом.

