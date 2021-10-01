Миссис Х на «Битве экстрасенсов»: Лилия Подкопаева пережила абьюз в отношениях и страшное нападение

Стартовал новый сезон мистического проекта «Битва экстрасенсов»! Возвращение легендарного шоу на СТБ будет особенным ― впервые за все сезоны проекта экстрасенсов будут проверять не ведущий и эксперты, а обычные люди. Каждый желающий сможет придумать задание для участников «Битвы экстрасенсов» или поставить им вопрос из своей личной жизни, чтобы испытать их сверхспособности. Позади первый выпуск проекта и его отборочный этап. По традиции 12-ку сильнейших экстрасенсов этого сезона отбирали в трех испытаниях: ширма, поиск живой и неживой энергии и Мистер Х. В 21 сезоне «Битвы экстрасенсов» Мистером Х, а точнее Миссис Х, стала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева. Спортсменка также недавно стала приглашенной судьей одного из телекастингов легендарного проекта «Україна має талант». Какие детали из жизни раскрыла экстрасенсам известная украинская гимнастка?

Про Атланту как второй дом

Моя золотая, любимая Атланта дала мне многое: прежде всего, нашей стране мы привезли золотые медали; я несколько лет назад переехала в Атланту и встретила там своего мужа.

Персик ― это символ штата Джорджия, где я выступала в Атланте и где сейчас проживаю. Полтора года назад мы высадили порядка 10–15 деревьев персика.

Про усыновление первого ребенка

У меня трое детей. Старший мальчик ― моя надежда и опора, ему будет 16 лет. Это мое сердце и моя душа. Врачи говорили, что у меня не будет детей. И мы с Тимофеем Нагорным приняли решение усыновить ребенка. С детским фондом ЮНИСЕФ мы ездили по детским домам Украины, и я встретила своего сына, он меня тогда выбрал, взял за руку. Ему было всего 6 месяцев. И буквально через год родилась Каролина. Считаю, тогда произошло настоящее чудо.

Про отсутствие таланта и поддержку семьи

Не была талантливая, я была слабенькая. Растяжка слабая, плечевой пояс слабый, только ножки были крепкие и сильные. И я была очень болезненным ребенком. Но глаза горели ― они всех зажгли. Вся семья болела и переживала за меня. Вся семья работала на достижение успеха. Лиля была на диете ― все семейство сидело на творожке, который был сделан на паровой бане из кефира.

За месяц до моего триумфа в Атланте умирает моя бабушка. Для меня этот человек был очень дорог, именно она привела меня в зал спортивной гимнастики и она сказала тренерам, что мы сюда пришли не для здоровья, а за медалями и большими успехами.

Про операцию дочери

Случилось несчастье… Больше года назад у моей 13-летней дочки Каролины лопнул сосуд, и это кровяное пятно давило и вызывало болевые ощущения. Операция длилась 4 часа ― эмоционально это очень страшно, больно и тяжело. Ты находишься в какой-то прострации. Операция прошла успешно, и моего ребенка спасли. Я тогда готова была руки целовать врачам.

Про работу со звездами

Мы заканчивали тренировочный процесс, и потом тренерский состав говорит мне повернуться. Я поворачиваюсь, смотрю: стоит женщина ― тоненькая, невысокого роста, как гимнасточка, ― это Мадонна. И Антонио Бандерас своих детей приводил ко мне.

Про первый брак с бизнесменом Тимофеем Нагорным, развод и нападение после него

Человек в состоянии влюбленности где-то слеп и глух, и он видит только то, что хочет видеть. Сейчас я это точно знаю… Это моя история первого замужества. В старших мужчинах я искала и составляющую отцовства, кто позаботится и убережет. Не все разделяли мои эмоции по поводу этого человека. Но пока ты сам не обожжешься, ты никого не слышишь и не хочешь услышать. Мне всегда хотелось, чтобы у моих детей была полноценная семья. И я сделала все возможное, чтобы сохранить этот брак, но не сложилось.

Друзей стало меньше, так называемых, когда произошел развод мой ― громкий и очень грязный. И слава Богу. Я пряталась, а это все выносилось наружу, я пыталась это все не комментировать, но комментировала другая сторона с упоением.

Было трое мужчин, которые напали на меня, избили и угнали машину. Я тогда летала, как мячик, между ними. Они били меня даже ногами по всему телу и лицу. После этого были операции. Мне приписывали, что я сделала инсценировку нападения, и я всегда говорила, что если это пиар, то давайте пиариться вместе.

Смотрите мистический проект «Битва экстрасенсов»-21 по воскресеньям в 18:40 на СТБ!

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