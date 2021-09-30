Чем удивит 2 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21?
Уже в это воскресенье, 3 октября, в 18:40 мы узнаем имена 12 участников 21 сезона «Битвы экстрасенсов». На этой неделе экстрасенсам придется пройти первые испытания и разобраться в одной очень запутанной истории. Они будут удивлять своими способностями, шокировать и начнут борьбу за звание самого сильного. Не пропустите!
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Три отборочных испытания позади, и право принять участие в проекте выбороли 12 экстрасенсов, которые показали лучшие результаты. Кто они и какими экстрасенсорными способностями обладают?
Кроме того уже на этой неделе 12-ку участников ждут два испытания. На одном из них экстрасенсов впервые будут проверять… обычные дети. Людям со сверхспособностями придется понять, что нарисовали дошкольники, и ответить на их вопросы.
Все ли справятся с этим заданием? Какое еще неожиданное испытание ждет экстрасенсов? И кто первым покинет проект?
Узнайте уже в это воскресенье в 18:40 на СТБ!
Video: Чем удивит 2 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21?
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