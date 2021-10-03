Стали известны имена 12-ки сильнейших участников нового сезона «Битвы экстрасенсов»! Родовые белые и черные ведьмы, светлый жрец Египта, звуковой инженер таро, участники, которые работают со славянско-скандинавскими языческими богами, древними богами и руническим оракулом, сойдутся в поединке, чтобы выбороть звание самого сильного экстрасенса 21-го сезона «Битвы экстрасенсов». Кто они, какими экстрасенсорными способностями обладают и почему пришли на проект, читайте в материале.

Денис Маклашевский

Я рунолог, родом из Сибири. Помню, как в детстве бабушка-знахарка водила меня в лес, где местные шаманы проводили какие-то ритуалы. Думаю, именно тогда я и получил свой дар, а моим тотемным животным стал волк.

Возраст: 35 лет

Город: Фрайлассинг (Германия).

Способность: Работает с рунами ― с помощью них получает информацию голосами и картинками. Знает толк в целебных травах и раньше был целителем.

Почему пришел на проект? На проекте хочет доказать реальность существования экстрасенсов и победить. Конкурентов не видит, хотя признает наличие сильных соперников.

Мария Тихая

Преодолевать отборочные испытания на «Битве экстрасенсов» мне помогают духи моего рода.

Возраст: 25 лет

Город: Киев (Украина)

Способность: Работает со святой смертью, с родом, с предками (мексиканский культ). Вспомогательные материалы ― кости, зубы, змеи, карты и свечи.

Для нее неприемлемо, когда практики считают себя богами и думают, что они вправе вершить судьбы людей. По ее мнению, практики ― всего лишь проводники между силами.

Почему пришла на проект? На проекте Мария хочет показать себя, доказать существование экстрасенсов и подробнее рассказать о культе смерти, потому как люди мало знакомы с ним и не очень доверяют. Но Мария утверждает, что на самом деле Смерть ― это богиня.

Дарья Постникова

Я наследственная ведьма в 7-м поколении. Сверхспособности получила по материнской линии. С детства ко мне приходили духи и странные сущности. Работаю как со светлыми, так и с темными силами.

Возраст: 33 года

Город: Луганск (Украина)

Способность: Родовая ведьма. Снимает порчу восковыми отливками, ставит защиты и делает обереги. Работает со свечами, картами, огнем, полынью, убирает негативную энергетику. Часто снятся вещие сны и случаются видения.

Табу в работе: Никогда не причинит людям зла, не делает порчи, привороты и прочее.

Почему пришла на проект? На проекте хочет показать себя и свой дар.

Патрисия Пероу

Я могу считать прошлое буквально из воздуха, просто ударив в бубен.

Возраст: 41 год

Страна: Швейцария

Способность: Работает со звуками. Использует в работе бубен, цветные карты. Чувствует энергию цветов, через которую получает информацию. Звук помогает создать нужный канал, через который к экстрасенсу поступает информация.

Табу в работе: Не работает с черной магией.

Почему пришла на проект? На проекте хочет подтвердить, что экстрасенсы существуют на самом деле.

Мария Вандеева

Я белая ведьма и считываю информацию о людях и событиях с помощью звуковых вибраций своей магической чаши.

Возраст: 37 лет

Страна: Беларусь

Способность: Звуковой инженер таро. Работает со звуками, вибрациями и картами. Ощущает картинку на уровне вибраций.

Табу в работе: Не приемлет работу через третье лицо. Не лечит и не дает советов.

Александр Констанистов

Чтобы настроиться на события прошлого или будущего, я использую заговоренный нож.

Возраст: 34 года

Город: Киев (Украина)

Способность: Работает с духами и древними богами ― они дают информацию, которой в мире еще нет. Учится исключительно с помощью богов, которые являются в виде картинок, дымки, показывают слово или предложение.

Табу в работе: Никогда не будет делать зла человеку, если он того не заслужил. Не сделает плохого детям и беременным.

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Тарас Медведев

Я черный ведьмак-некромант и работаю с мертвой энергетикой. Мне в работе лично помогает славянский бог тьмы ― Чернобог.

Возраст: 38 лет

Город: Сакраменто (США), родом из Украины

Способность: Работает со славянско-скандинавскими языческими богами. Пробовал разные направления в экстрасенсорике, но именно это было ближе всего, потому что имеет также немецкие корни.

Табу в работе: Не приемлет иудо-христианство в любых его проявлениях.

Почему пришел на проект? На проекте хочет победить.

Виктор Литовский

Я работаю со смертью. Впервые увидел ее в 9 лет. Полупрозрачная женщина в белом позвала меня на кладбище. Тогда я и начал видеть призраков и предсказывать будущее.

Возраст: 31 год

Город: Одесса (Украина)

Способность: Работает со смертью. Использует такие атрибуты: кладбищенская земля, кости, карты, ножи, зеркала.

Табу в работе: Не приемлет решение любовных треугольников, в которых есть беременные женщины либо дети.

Жаля Алекперова

У меня дар ясновидения. Он передается в моей семье через поколение. Этот дар дает мне возможность видеть прошлое и будущее. Высшие силы дают мне знаки. Я умею читать судьбы людей с помощью своей книги, молитв и святой воды.

Возраст: 37 лет

Город: Гянджа (Азербайджан)

Способность: Работает с Кораном. С его помощью может видеть всех святых духов.

Табу в работе: В практике нет ничего, чего бы она боялась.

Почему пришла на проект? На проекте хочет победить.

Ольга Иванчук

Я нарисовала на ладони всевидящий глаз, который позволяет мне видеть ауру человека. Даже если глаза у меня закрыты, я могу видеть все на энергетическом уровне. Я работаю с деревьями, травами и семенами магических растений. Считываю информацию с помощью природных стихий.

Возраст: 50 лет

Город: Минск (Беларусь)

Способность: Может работать со всем, что под руку попадется, но больше всего любит карты, причем не только таро, но и оракулы, метафорические и другие. Ольга работает психологом и иногда явно, иногда неявно использует в терапии свои способности.

Табу в работе: Никогда не нарушает чужую свободу выбора, то есть не делает привороты, порчи, не заставляет никого что-то делать против своей воли. Не смотрит на людей, которые сами не пришли и не попросили об этом.

Почему пришла на проект? На проекте хочет победить и расширить свои способности.

Илья Персанов

Я белый маг и жрец египетской богини Изиды. Свои сверхспособности получил после того, как в подростковом возрасте побывал с родителями в Каире и посетил пирамиды. Там я наяву увидел образ крылатой богини, которая стала моей наставницей.

Возраст: 24 года

Город: Ялта (Украина)

Способность: Работает с египетскими богами, является светлым жрецом Египта. В практике ему начали помогать египетские боги, и он понял, что ему с ними удобно общаться, работать и что у него есть отсылки к системе Сириус, созвездие Пса.

Табу в работе: Никого не проклинал и не желал зла.

Почему пришел на проект? На проекте хочет посмотреть на других практиков и познакомиться с представителями других направлений экстрасенсорики.

Карина Кравцова

Я работаю со светлыми и темными силами. В работе сочетаю славянскую магию и магию вуду. Верю в реинкарнацию душ и уверена, что свои сверхспособности получила еще в позапрошлой жизни.

Возраст: 20 лет

Город: Киев (Украина)

Способность: Работает в основном с травами, куклами, нитями и свечами.

Старается помогать людям. Ей удавалось предотвратить тяжелые болезни и даже смерть.

Табу в работе: Не работает с мертвыми и не использует их в своих целях.

Почему пришла на проект? На проекте хочет показать себя с другой стороны и доказать другим и себе, что она обладает экстрасенсорными способностями.

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