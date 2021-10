У 3 випуску «Битви екстрасенсів»-21 претенденти на звання найсильнішого мали впоратися з двома складними перевірками. Вони повинні були пройти випробування від гостей ярмарку і розкрити справу про смерть семикласниці з Яготина. Чи вдалося їм це і чим запам’ятався 3 тиждень проєкту ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: Хто нова 12-ка екстрасенсів: учасники «Битви екстрасенсів» на СТБ

Як відомо, у 21 сезоні здібності екстрасенсів перевіряють звичайні люди. Тому в 3 випуску учасники вирушили туди, де їх точно буде багато, ― на ярмарок у Пирогів. Там екстрасенси мали пройти випробування від звичайних українців.

Раїса Павленко робить вироби з соломи. Вона підготувала завдання для Марії Тихої. Екстрасенс повинна була зрозуміти, які роботи не належать Раїсі.

Завдяки своїй змії Марія не тільки відчула, хто зробив виріб, і назвала першу букву імені майстрині, а й передбачила майбутнє дівчинки.

У цей момент Патрісія Пероу зацікавилася вишиванками на ярмарку. Їх майстриня також вирішила перевірити екстрасенса. Патрісія мала зрозуміти, яка вишиванка виготовлена понад 20 років тому. Екстрасенс упоралася з цим завданням і відчула, що вишиванку робила мати жінки.

Тим часом розпочався майстер-клас із різьблення по дереву. Відьма Дар’я Постникова мала зрозуміти, кому з учасників яка робота належить. Екстрасенс упоралася з випробуванням на відмінно. Вона відчула власників робіт і розповіла більше про них самих.

Марію Вандєєву гостя ярмарку Валентина попросила відповісти, з ким вона приїхала. Екстрасенс зрозуміла, що жінка приїхала з дівчиною, яка не є їй рідною. Вона виявилася подругою покійної доньки Валентини. Марія відчула, що дочка жінки, 21-річна Оксана, наклала на себе руки, і розповіла деталі цієї трагедії.

Азербайджанська ясновидиця Жаля Алекперова також на ярмарку дивувала перехожих. Її зацікавили українські ляльки-мотанки, і майстриня попросила екстрасенса сказати, яка з ляльок призначалася відомій людині. Жаля не тільки впоралася з цим завданням, а й розповіла більше про роботу жінки та про її дочку.

Після веселого дня на ярмарку на екстрасенсів чекало зовсім не радісне завдання. Вони повинні були розгадати причини смерті 12-річної Софії з Яготина. Увечері дівчинка пішла грати в теніс і зникла. Знайшли її вже вранці мертвою. Софія була жорстоко побита і задушена. Рідні дівчинки звернулися по допомогу на «Битву екстрасенсів», щоб знайти вбивцю. Випробування відбувалося в місці, де знайшли тіло Софії.

Ілля Персанов відчув, що дівчинку задушили. Він сказав, що вбивцею був чоловік років 30 і Софія його не знала. Причиною смерті він назвав пограбування, але родичі це спростували.

Чорний маг Віктор Литовський також відчув, що дівчинку задушили. Він повністю описав, який вигляд мало місце злочину в той фатальний день.

Ольга Іванчук припустила, що дівчинка стала жертвою маніяка і її хотіли зґвалтувати.

Патрісії Пероу вдалося зв’язатися з Софією і передати її послання для матері. Вона відчула біль дівчинки, коли її били і мучили. Патрісія відчула, що Софія добре знала свого вбивцю і довіряла йому.

Так хто ж убив Софію? Чи зможуть наступні екстрасенси розповісти більше про вбивцю дівчинки? І хто залишить проєкт цього тижня?

Дізнайтеся в повному 3 випуску проєкту «Битва екстрасенсів»-21.

Більше на тему: Павло Костіцин про новий сезон і зйомки першого випуску «Битви екстрасенсів»: Підготовка до зйомок 21 сезону тривала довгих три місяці

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.