В 3 выпуске «Битвы экстрасенсов»-21 претендентам на звание самого сильного предстояло преодолеть две сложные проверки. Они должны были пройти испытания от гостей ярмарки и раскрыть дело о смерти семиклассницы из Яготина. Удалось ли им это и чем запомнилась 3 неделя проекта ― читайте в материале.

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Как известно, в 21 сезоне способности экстрасенсов проверяют обычные люди. Поэтому в 3 выпуске участники отправились туда, где их точно будет много, ― на ярмарку в Пирогов. Там экстрасенсы должны были пройти испытания от обычных украинцев.

Раиса Павленко делает изделия из соломы. Она подготовила задание для Марии Тихой. Экстрасенс должна была понять, какие работы не принадлежат Раисе.

Благодаря своей змее Мария не только почувствовала, кто сделал изделие, и назвала первую букву имени мастера, но и предсказала будущее девочки.

В этот момент Патрисия Пероу заинтересовалась вышиванками на ярмарке. Их мастер также решила проверить экстрасенса. Патрисии нужно было понять, какая вышиванка изготовлена более 20 лет назад. Экстрасенс справилась с этим заданием и почувствовала, что вышиванку делала мать женщины.

Тем временем начался мастер-класс резьбы по дереву. Ведьма Дарья Постникова должна была понять, кому из участников какая работа принадлежит. Экстрасенс справилась с испытанием на отлично. Она ощутила владельцев работ и рассказала больше о них самих.

Марию Вандееву гостья ярмарки Валентина попросила ответить, с кем она приехала. Экстрасенс поняла, что женщина приехала с девочкой, которая не является ей родной. Она оказалась подругой покойной дочери Валентины. Мария ощутила, что дочь женщины, 21-летняя Оксана, покончила с собой, и рассказала детали этой трагедии.

Азербайджанская ясновидящая Жаля Алекперова также на ярмарке удивляла прохожих. Ее заинтересовали украинские куклы-мотанки, и мастер попросила экстрасенса сказать, какая из кукол предназначалась известному человеку. Жаля не только справилась с этим заданием, но и рассказала больше о работе женщины и о ее дочери.

После веселого дня на ярмарке экстрасенсов ожидало совсем не радостное задание. Они должны были разгадать причины смерти 12-летней Софии из Яготина. Вечером девочка ушла играть в теннис и исчезла. Нашли ее уже утром мертвой. София была жестоко избита и задушена. Родные девочки обратились за помощью на «Битву экстрасенсов», чтобы найти убийцу. Испытание происходило в месте, где нашли тело Софии.

Илья Персанов ощутил, что девочку задушили. Он сказал, что убийцей был мужчина лет 30 и София его не знала. Причиной смерти он назвал ограбление, но родственники это опровергли.

Черный маг Виктор Литовский также почувствовал, что девочку задушили. Он полностью описал, как выглядело место преступления в тот роковой день.

Ольга Иванчук предположила, что девочка стала жертвой маньяка и ее хотели изнасиловать.

Патрисии Пероу удалось связаться с Софией и передать ее послание для матери. Она ощутила боль девочки, когда ее били и мучали. Патрисия почувствовала, что София хорошо знала своего убийцу и доверяла ему.

Так кто же убил Софию? Смогут ли следующие экстрасенсы рассказать больше об убийце девочки? И кто покинет проект на этой неделе?

Узнайте в полном 3 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21.

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