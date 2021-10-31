В 6 выпуске 21 сезона «Битвы экстрасенсов» людям со сверхспособностями предстояло работать как с мужской, так и с женской энергетикой. В одном из испытаний им нужно было найти известного украинского музыканта, а в другом ― разобраться в семейном положении четверых женщин. Как экстрасенсы справились с этим ― читайте в материале.

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В современном мире мы каждый день находимся под пристальным наблюдением. Благодаря социальным сетям и вездесущим камерам практически каждый наш шаг может быть запечатлен. В 6 выпуске «Битвы экстрасенсов»-21 людям со сверхспособностями предстояло заглянуть за пределы съемки. Им нужно было понять, кто следит за ними с помощью квадрокоптера, и отыскать местоположение этого человека. Смогут ли экстрасенсы проложить правильный маршрут с помощью своих сверхспособностей?

Человеком по ту сторону камеры оказался известный украинский музыкант, лидер группы «Друга ріка» Валерий Харчишин. Артист хотел проверить способности экстрасенсов и выбрать того, к кому он сможет обратиться с личным вопросом.

Первым найти Валерия попытался Виктор Литовский. Он понял, что дроном управляет высокий темноволосый мужчина, ощутил, что это творческий человек, который играет на каком-то музыкальном инструменте. Экстрасенс сказал, что это артист, который выступает на сцене, правильно охарактеризовал звездного гостя, но найти его так и не смог.

Ольга Иванчук предположила, что по ту сторону камеры находится очень известный мужчина. Она поняла, что это певец. Но найти артиста также не смогла.

А вот Патрисии Перу первой удалось сделать это. Она рассказала факты из жизни артиста, о которых не знал никто. Экстрасенс поразила Валерия.

Рунолог Денис Маклашевский также смог найти артиста. Он ощутил, что мужчина любит машины, но однажды попал в серьезную аварию. Когда Денис полностью повторил слова самого Валерия, это потрясло музыканта.

Мария Вандеева почувствовала, что Валерий певец и что он потерял двоих близких людей. Экстрасенс ощутила зов артиста и пришла в точное место.

Но больше всего Валерия поразила Жаля Алекперова. Она точнее всех ощутила подробности из жизни музыканта. Именно ей Валерий задал свой личный вопрос.

Во время второго испытания экстрасенсам предстояло определить семейное положение женщин, которые сидели перед ними. Мы часто слышим, что чужая семья ― потемки. Какое отношение это выражение имеет к гостьям проекта? Поймут ли экстрасенсы, какие истории скрывают Олеся, Светлана, Наталья и Ася?

Виктор Литовский ощутил стихии всех женщин. Он понял, что у Аси был брак в прошлом. Кроме того, оказалось, что среди находящихся в зале был еще один человек со сверхспособностями! Виктор верно ощутил, что Олеся занимается гаданием на картах и нумерологией. Он также понял, что она не замужем. Но с семейным положением других женщин он ошибся и поэтому не смог полностью пройти испытание.

С помощью энергии огня Мария Тихая верно ощутила семейное положение всех женщин. Она рассказала больше об их работе, детях и увлечениях. Мария верно поняла, что единственная замужняя женщина среди всех ― это Наталья. Ведьма справилась с заданием.

Следующий экстрасенс, Тарас Медведев, ощутил, что муж Светланы умер, а Ася имеет страх перед отношениями. Он рассказал, что Олеся была какое-то время счастлива с бывшим мужем, но потом в него внезапно будто что-то вселилось. Тем не менее, найти замужнюю женщину ему так и не удалось.

А вот Мария Вандеева смогла не только понять, кто из женщин замужем, а кто нет, но и ощутила, что с ними как-то связана Марина Боржемская.

Какие подробности из жизни судьи проекта расскажет Мария? Справятся ли с заданием другие экстрасенсы? Кто из женщин пережил абьюз в семейной жизни? И кто из участников покинет проект на этой неделе?

Узнайте в полном 6 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21.

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