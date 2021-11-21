В 9 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21 людям со сверхспособностями предстояло пройти испытание энергетикой личных вещей и раскрыть тайну известной голландской фотохудожницы. Как экстрасенсы справились с этим ― читайте в материале.

Каждый из четверых героев первого испытания 9 выпуска «Битвы экстрасенсов»-21 был на грани жизни и смерти. На проект они взяли с собой вещи, напрямую связанные с теми событиями. Предметы были спрятаны в деревянных боксах. Смогут ли экстрасенсы почувствовать переломные моменты из жизни героев?

Первой разгадать тайну ящиков попробовала белая ведьма Мария Вандеева. От одного из них она почувствовала энергию пульсации сердца и предположила, что вещь принадлежит мужчине. Мария правильно определила предназначение предмета, но ошиблась с полом владельца. Далее она смогла реабилитироваться. Экстрасенс нашла пустой бокс и верно определила энергетику владельцев остальных вещей. Она даже смогла назвать первую букву имени одной из героинь ― Н. Но понять, как связаны вещи с событиями из жизни, не смогла.

Следующим пройти испытание попытался Виктор Литовский. Он верно определил энергетику трех из пяти ящиков, ощутил, что в одном из боксов находится кружевное платье, а в другом ― кольцо. Виктор почувствовал, что обладатель украшения мертв. Оказалось, что кольцо было последним подарком Зинаиде от покойной матери. Экстрасенс ощутил, что женщина чувствует вину, и помог ей справиться с болью.

Следующим понять, что находится в ящиках, попробовал Денис Маклашевский. Он верно определил, что от первого бокса исходит женская энергетика, а от последнего ― мужская. Руна обмана подсказала ему, что ящик с белой наклейкой пуст. Он почувствовал, что у обладательницы платья, Анастасии, был переломный момент в жизни. Ощутил он и то, что в ящике с красной наклейкой находятся часы сильной женщины. Рунолог впечатлил Дарью, и она вышла к нему.

Блестяще справилась с заданием и Патрисия Перу. Она смогла понять, что в одном из боксов находится кольцо, принадлежащее женщине. Патрисия ощутила, что она была в шаге от смерти, но решила бороться ради своих детей. Экстрасенс впечатлила Зинаиду, и героиня захотела пообщаться с ней лично. Не оставили равнодушным способности медиума и Артура. Патрисия увидела, что, будучи мальчиком, он чуть не погиб в ДТП и что его не поддерживает семья. История парня довела медиума до слез.

Мария Тихая также справилась с заданием. Она ощутила, что внутри ящика с красной наклейкой часы и что их обладательница хотела покончить жизнь самоубийством. Увидела она и то, как связаны вещи в боксах с переломными моментами в жизни Артура и Анастасии. Оказалось, что все герои были за шаг до смерти, но не сдались и нашли в себе силы жить дальше.

Во втором испытании экстрасенсам предстояло раскрыть тайну голландской фотохудожницы аристократического происхождения ― Надежды Вильямс. Вместе с мужем Колином она прилетела в Украину, чтобы понять, почему смерть преследует их. Семья Надежды чудом пережила ужасную аварию и торнадо 2019 года, но недавно ее абсолютно здоровая 17-летняя дочь внезапно начала терять слух. После торнадо Надежда видела полтергейста, который был очень похож на ее бабушку. Позже она пришла к художнице во сне и была в поместье с липами. Тем самым сооружением оказалась усадьба предков Надежды ― фон Мекков ― в Копылове. Местные жители не раз видели там привидение. Неужели в разрушенной усадьбе обитает дух бабушки Надежды?

Испытание проходило в том самом сооружении. Мария Тихая почувствовала, что в стенах заброшенного здания царит энергия хаоса. Ведьма ощутила, что люди не могут здесь жить из-за обиженного духа женщины. Мария поняла, что Надежда очень похожа на хозяйку этого дома. По ее словам, из-за любви дух женщины никак не может найти покой.

Виктор Литовский почувствовал, что тайна этого дома связана с утраченной любовью и потерей детей. Внутри здания черный маг рассказал, что видит одержимого человека, который заплатил ребенком за славу и деньги.

Виктор предположил, что его поступок имел влияние на следующие поколения. Он также понял, что Надежда связана с этим человеком.

Неужели на семье женщины действительно лежит проклятье? Что ощутили другие экстрасенсы? Тайны каких известных людей они раскрыли? И кто покинул проект на этой неделе?

Узнайте в полном 9 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21.

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