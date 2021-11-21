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Ящики с личными вещами и тайна голландской аристократки: чем запомнился 9 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21?

21.11.2021

В 9 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21 людям со сверхспособностями предстояло пройти испытание энергетикой личных вещей и раскрыть тайну известной голландской фотохудожницы. Как экстрасенсы справились с этим ― читайте в материале.

битва экстрасенсов

Каждый из четверых героев первого испытания 9 выпуска «Битвы экстрасенсов»-21 был на грани жизни и смерти. На проект они взяли с собой вещи, напрямую связанные с теми событиями. Предметы были спрятаны в деревянных боксах. Смогут ли экстрасенсы почувствовать переломные моменты из жизни героев?

битва экстрасенсов

Первой разгадать тайну ящиков попробовала белая ведьма Мария Вандеева. От одного из них она почувствовала энергию пульсации сердца и предположила, что вещь принадлежит мужчине. Мария правильно определила предназначение предмета, но ошиблась с полом владельца. Далее она смогла реабилитироваться. Экстрасенс нашла пустой бокс и верно определила энергетику владельцев остальных вещей. Она даже смогла назвать первую букву имени одной из героинь ― Н. Но понять, как связаны вещи с событиями из жизни, не смогла.

Следующим пройти испытание попытался Виктор Литовский. Он верно определил энергетику трех из пяти ящиков, ощутил, что в одном из боксов находится кружевное платье, а в другом ― кольцо. Виктор почувствовал, что обладатель украшения мертв. Оказалось, что кольцо было последним подарком Зинаиде от покойной матери. Экстрасенс ощутил, что женщина чувствует вину, и помог ей справиться с болью.

битва экстрасенсов

Следующим понять, что находится в ящиках, попробовал Денис Маклашевский. Он верно определил, что от первого бокса исходит женская энергетика, а от последнего ― мужская. Руна обмана подсказала ему, что ящик с белой наклейкой пуст. Он почувствовал, что у обладательницы платья, Анастасии, был переломный момент в жизни. Ощутил он и то, что в ящике с красной наклейкой находятся часы сильной женщины. Рунолог впечатлил Дарью, и она вышла к нему.

Блестяще справилась с заданием и Патрисия Перу. Она смогла понять, что в одном из боксов находится кольцо, принадлежащее женщине. Патрисия ощутила, что она была в шаге от смерти, но решила бороться ради своих детей. Экстрасенс впечатлила Зинаиду, и героиня захотела пообщаться с ней лично. Не оставили равнодушным способности медиума и Артура. Патрисия увидела, что, будучи мальчиком, он чуть не погиб в ДТП и что его не поддерживает семья. История парня довела медиума до слез.

битва экстрасенсов

Мария Тихая также справилась с заданием. Она ощутила, что внутри ящика с красной наклейкой часы и что их обладательница хотела покончить жизнь самоубийством. Увидела она и то, как связаны вещи в боксах с переломными моментами в жизни Артура и Анастасии. Оказалось, что все герои были за шаг до смерти, но не сдались и нашли в себе силы жить дальше. 

битва экстрасенсов

Во втором испытании экстрасенсам предстояло раскрыть тайну голландской фотохудожницы аристократического происхождения ― Надежды Вильямс. Вместе с мужем Колином она прилетела в Украину, чтобы понять, почему смерть преследует их. Семья Надежды чудом пережила ужасную аварию и торнадо 2019 года, но недавно ее абсолютно здоровая 17-летняя дочь внезапно начала терять слух. После торнадо Надежда видела полтергейста, который был очень похож на ее бабушку. Позже она пришла к художнице во сне и была в поместье с липами. Тем самым сооружением оказалась усадьба предков Надежды ― фон Мекков ― в Копылове. Местные жители не раз видели там привидение. Неужели в разрушенной усадьбе обитает дух бабушки Надежды?

битва экстрасенсов

Испытание проходило в том самом сооружении. Мария Тихая почувствовала, что в стенах заброшенного здания царит энергия хаоса. Ведьма ощутила, что люди не могут здесь жить из-за обиженного духа женщины. Мария поняла, что Надежда очень похожа на хозяйку этого дома. По ее словам, из-за любви дух женщины никак не может найти покой. 

Виктор Литовский почувствовал, что тайна этого дома связана с утраченной любовью и потерей детей. Внутри здания черный маг рассказал, что видит одержимого человека, который заплатил ребенком за славу и деньги.

битва экстрасенсов

Виктор предположил, что его поступок имел влияние на следующие поколения. Он также понял, что Надежда связана с этим человеком. 

Неужели на семье женщины действительно лежит проклятье? Что ощутили другие экстрасенсы? Тайны каких известных людей они раскрыли? И кто покинул проект на этой неделе?

Узнайте в полном 9 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21.

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