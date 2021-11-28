В 10 выпуске 21 сезона «Битвы экстрасенсов» пятерке самых сильных ясновидящих предстояло разгадать секреты двух совершенно разных семей. На первом испытании они стали гостями дома известного человека, а на втором ― частью мистической истории. Как экстрасенсы справились с этим? Узнайте в материале.

Дом каждого человека хранит в себе секреты, ведь его стены видят и слышат самое сокровенное. В 10 выпуске «Битвы экстрасенсов»-21 участники получили уникальную возможность стать гостями дома известного мужчины.

Смогут ли они раскрыть его тайны? И поймут ли, что дом принадлежит известному пловцу и экс-Холостяку Дмитрию Черкасову и его супруге Александре?

Первым разгадать тайну строения попробовал черный маг Виктор Литовский. Он верно ощутил, что здесь живет семейная пара с двумя сыновьями. О хозяине дома он сказал, что ему около 35 лет. Виктор ощутил много внимания рядом с мужчиной и то, что он окружен водой. Хозяйку дома он назвал очень волевой женщиной. Энергетика места понравилась экстрасенсу, но он почувствовал здесь и смерть. Виктор увидел фантома человека, который жил здесь ранее.

Пара подтвердила, что прошлый владелец дома умер совсем недавно. Дмитрий и Александра впечатлились словами экстрасенса и вышли к нему, чтобы пообщаться.

Следующей считать информацию со стен дома попробовала Мария Тихая. Она ощутила, что хозяин этого места ― красивый мужчина, который любит женское внимание и занимается спортом. Ведьма почувствовала, что родные Дмитрия отказались от него, и назвала причину этому. Она поняла, что жена заменила ему всех. Ощутила Мария и то, что у пары двое детей. Экстрасенс почувствовала их личную драму, но Дмитрий и Александра не захотели говорить об этом.

Рунолог Денис Маклашевский предположил, что в доме живет спортсмен. Он смог его описать и даже увидел татуировку Дмитрия. Почувствовал Денис и детали детства мужчины. Кроме того, рунолог ощутил, что у жены Дмитрия сильный характер, но сейчас она посвятила себя детям.

Патрисия Перу увидела, что в доме живет известный спортсмен с семьей. Она ощутила, что здесь чуть не погиб один из его родных. Патрисия почувствовала в сердце хозяйки дома страх, связанный с потерей ребенка, и сказала, что он воплотился в жизнь. Супруги были впечатлены и вышли к ней. В разговоре с ними Патрисия призналась, что ощутила потерю ребенка в их семье, но предсказала, что у пары скоро появится еще один малыш.

Последней понять, кому принадлежит дом, попробовала Жаля Алекперова. Экстрасенс ощутила, что в отношениях пары трещина. В детской комнате она почувствовала, что ребенок супругов чуть не погиб. Это оказалось правдой, и слова ясновидящей довели Александру до слез. Кроме того, Жаля почувствовала и потерю нерожденного ребенка. Ощутила она и обиду отца Дмитрия на него. Жаля, как и Патрисия, предсказала паре рождение еще одного ребенка и заверила, что с их детьми все будет в порядке.

Во втором испытании экстрасенсам предстояло раскрыть мистическую историю. На проект обратилась 18-летняя Ольга Ющенко, которая уверена, что в ее доме живет дух покойной матери. Девушка думает, что он хочет ее убить. Из-за этого Ольга не может спокойно ни спать, ни есть. Последней ее надеждой являются экстрасенсы.

Первым выяснить, что происходит в доме девушки, попробовал Виктор Литовский. Он ощутил, что ее жилье пронизано негативной энергетикой. Виктор почувствовал, что еще при жизни мать Ольги предвидела свою смерть. Девушка подтвердила это. Экстрасенс также ощутил подклады, которые не раз делали жительницам этого дома.

Следующим в этом мистическом деле разбирался Денис Маклашевский. Он ощутил, что душа матери Ольги не может найти покоя и что в доме было много смертей. Денис увидел, что в этом месте умерли двое мужчин и бабушка Ольги. Более того, он почувствовал, что перед смертью родственница прокляла дом.

А вот Жаля Алекперова открыла совсем неожиданные подробности из жизни этой семьи. Она ощутила, что в день, когда матери не стало, девушка толкнула ее и оставила одну умирать.

О каком ужасном поступке молчит Ольга? Неужели на самом деле она причастна к смерти матери? Что почувствуют другие экстрасенсы? И кто покинул проект на этой неделе?

Узнайте в полном 10 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21.

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