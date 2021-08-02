Третий месяц лета для многих знаков зодиака в финансовом плане будет весьма успешным. Однако не стоит сразу тратить все деньги. Лучше отложить немного про запас. К тому же отпуск впереди! Ну, а что же ждет наши кошельки в августе 2021? Читайте финансовый гороскоп для каждого знака зодиака на август 2021 от дважды победителя проекта «Битва экстрасенсов» и эксперта мистического проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

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Овны

Начало месяца ― не лучшее время для весомых покупок. Ваши траты могут быть неоправданными. Зато конец августа сулит Овнам нежданные доходы. Скорее всего, свои плоды принесут те ваши старания, о которых вы уже забыли.

Тельцы

Расположение небесных тел может подталкивать Тельцов к чрезмерной расточительности. Скорее всего, без многих трат, которые вы считаете необходимыми, можно обойтись. А потому в этой ситуации лучше посоветоваться с близкими людьми, чтобы потом не жалеть о потерянных средствах.

Близнецы

В этот период у Близнецов есть все шансы улучшить свое материальное положение. Главное ― не откладывать свои идеи и начинания в дальний ящик. Сейчас тот случай, когда нужно «ковать железо, пока оно горячо».

Раки

В этом месяце Ракам стоит тщательнее планировать свой бюджет и избегать спонтанных покупок. Так как конец августа может удивить непредвиденными расходами.

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Львы

В этот период звезды советуют Львам по возможности не брать и не давать денег в долг или в кредит. Финансовая ситуация может резко измениться, и возвращать долги будет не так легко, как вы рассчитывали.

Девы

В этот период Девы могут получить дополнительный финансовый доход. Но распоряжаться им стоит экономно. Так как, скорее всего, у представителей знака появится новая статья расходов.

Весы

В этот период наиболее затратной сферой в финансовом плане может стать вообще здоровье и самочувствие. Но не стоит экономить на себе. Не забывайте о том, что инвестиция в себя ― самое удачное капиталовложение.

Скорпионы

Последний месяц лета сулит Скорпионам новые финансовые возможности. Вполне вероятно, что вы окажетесь на пороге удачной денежной сделки. Главное при этом ― вовремя сделать шаг вперёд.

Стрельцы

В этот период финансовое положение Стрельцов поможет им осуществить все задуманное. Главное при этом ― мыслить позитивно. Помните, что сейчас фортуна на вашей стороне.

Козероги

Звезды советуют Козерогам быть внимательнее к новым людям, которые появляются в вашей жизни. Вполне вероятно, что их интересует вовсе не дружба с вами, а финансовая выгода. Так что будьте осторожны.

Водолеи

В этом месяце Водолеи смогут, наконец, получить финансовую отдачу за свои былые старания. Чем не отличный повод для шопинга? Постарайтесь порадовать себя!

Рыбы

В этот период Рыбам стоит быть крайне внимательными в финансовых вопросах. Есть большая вероятность понести денежные потери. Так что от сомнительных партнеров и рисковых сделок лучше отказываться сразу.

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