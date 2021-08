Третій місяць літа для багатьох знаків зодіаку у фінансовому плані буде дуже успішним. Однак не варто відразу витрачати всі гроші. Краще відкласти трохи про запас. До того ж відпустка попереду! Ну, а що ж чекає наші гаманці в серпні 2021? Читайте фінансовий гороскоп для кожного знаку зодіаку на серпень 2021 від двічі переможця проєкту «Битва екстрасенсів» та експерта містичного проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

Більше на тему: Гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

Початок місяця ― не найкращий час для вагомих покупок. Ваші витрати можуть бути невиправданими. Зате кінець серпня обіцяє Овнам несподівані доходи. Швидше за все, свої плоди принесуть ті ваші старання, про які ви вже забули.

Розташування небесних тіл може підштовхувати Тельців до надмірного марнотратства. Швидше за все, без багатьох витрат, які ви вважаєте необхідними, можна обійтися. А тому в цій ситуації краще порадитися з близькими людьми, щоб потім не шкодувати про втрачені кошти.

У цей період у Близнюків є всі шанси поліпшити своє матеріальне становище. Головне ― не відкладати свої ідеї та починання в довгу шухляду. Зараз той випадок, коли потрібно «кувати залізо, поки воно гаряче».

У цьому місяці Ракам варто ретельніше планувати свій бюджет і уникати спонтанних покупок. Оскільки кінець серпня може здивувати непередбаченими витратами.

У цей період зірки радять Левам по можливості не брати і не давати грошей у борг або в кредит. Фінансова ситуація може різко змінитися, і повертати борги буде не так легко, як ви розраховували.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова

У цей період Діви можуть отримати додатковий фінансовий дохід. Але розпоряджатися ним потрібно економно, бо, швидше за все, у представників знака з’явиться нова стаття витрат.

У цей період найбільш витратною сферою у фінансовому плані може стати взагалі здоров’я і самопочуття. Але не варто економити на собі. Не забувайте про те, що інвестиція в себе ― найвдаліше капіталовкладення.

Останній місяць літа обіцяє Скорпіонам нові фінансові можливості. Цілком імовірно, що ви опинитеся на порозі вдалої грошової угоди. Головне при цьому ― вчасно зробити крок уперед.

У цей період фінансове становище Стрільців допоможе їм здійснити все задумане. Головне при цьому ― мислити позитивно. Пам’ятайте, що зараз фортуна на вашому боці.

Зірки радять Козерогам бути уважнішими до нових людей, які з’являються у вашому житті. Цілком імовірно, що їх цікавить зовсім не дружба з вами, а фінансова вигода. Так що будьте обережні.

У цьому місяці Водолії зможуть, нарешті, отримати фінансову віддачу за свої минулі старання. Чим не привід для шопінгу? Постарайтеся порадувати себе!

У цей період Рибам варто бути вкрай уважними в фінансових питаннях. Є велика ймовірність зазнати грошових втрат. Так що від сумнівних партнерів і ризикових операцій краще відмовлятися відразу.

Більше на тему: Прогноз астрологів на 2021 рік

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.