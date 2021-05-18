Коллектив Go_A сегодня представил Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2021. Группа стала настоящим музыкальным прорывом и на днях вошла в число конкурсантов-фаворитов по версии букмекерских контор. Как выступила Украина на Евровидении-2021? Читайте прямо сейчас.

Сегодня, 18 мая, состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2021. И именно сегодня, в первом полуфинале, украинская группа Go_A выступила под номером 15. Зрители и еврофаны были в восторге от постановки, голоса и номера украинской группы Go_A! Смотрите выступление коллектива прямо сейчас!

Следует отметить, что украинская команда была несколько встревожена состоянием здоровья солистки группы Go_A Екатерины Павленко. Она стала ощущать недомогание и даже пропустила репетицию 12 мая, однако после сдачи ПЦР-теста, который показал негативный результат, коронавирус был исключен из списка ее возможных заболеваний.

Как сообщалось ранее, после первой репетиции украинского коллектива Go_A в Роттердаме и еще восьми исполнителей было проведено голосование, в соответствии с результатами которого выступление Go_A сочли самым эффектным.

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