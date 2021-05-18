Колектив Go_A сьогодні представив Україну на міжнародному конкурсі Євробачення-2021. Гурт став справжнім музичним проривом і днями увійшов у число конкурсантів-фаворитів за версією букмекерських контор. Як виступила Україна на Євробаченні-2021? Читайте просто зараз.

Сьогодні, 18 травня, відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2021. І саме сьогодні, в першому півфіналі, український гурт Go_A виступив під номером 15. Глядачі і єврофани були в захваті від постановки, голосу і номеру українського гурту Go_A! Дивіться виступ колективу просто зараз!

Слід зазначити, що українська команда була дещо стривожена станом здоров’я солістки гурту Go_A Катерини Павленко. Вона стала відчувати нездужання і навіть пропустила репетицію 12 травня, однак після здачі ПЛР-тесту, який показав негативний результат, коронавірус був виключений зі списку її можливих захворювань.

Як повідомлялося раніше, після першої репетиції українського колективу Go_A у Роттердамі та ще восьми виконавців було проведено голосування, відповідно до результатів якого виступ Go_A визнали найефектнішим.



Більше на тему: Євробачення 2021. Онлайн-трансляція першого півфіналу від 18.05.2021

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ