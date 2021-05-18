Гороскоп на 19 мая 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит быть более сдержанным, а кто нуждается в отдыхе? Читайте гороскоп на 19 мая 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день, который позволит добиться успехов в любых начинаниях. Благодаря вашей собранности и терпеливости, вам удастся разрешить много конфликтов.

Телец

Сегодня вам стоит поубавить свой пыл и больше прислушиваться к мнению окружающих. Особенно, к более опытным коллегам. Амбиции ― это хорошо, но сегодня они вас только потянут вниз.

Близнецы

Сегодня близнецам стоит обратить особое внимание на свое здоровье. А если вы страдаете от сердечно-сосудистых заболеваний, то, скорее всего, пройти профилактический осмотр у врача. Береженого Бог бережет.

Рак

В первой половине дня Ракам стоит сосредоточить все свои силы на решении сложных задач После обеда к вам могут нагрянуть нежданные гости и о продуктивности вы можете забыть.

Лев

Удачный день в плане работы и карьеры. Начальство будет вас ценить, а коллеги прислушиваться к вашему мнению. Есть вероятность получить новую должность, которая принесет удовлетворение.

Дева

Сегодня звезды советуют не откладывать срочные дела в долгий ящик, а решать их по мере поступления. Главное ― не наделать ошибок и не пренебрегать деталями.

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Весы

Сегодня вас ждет вполне положительный день. Коллеги и даже начальник могут обратиться за помощью. не отказывайте им. Это вам в будущем зачтется.

Скорпион

Прекрасный день. И даже мелкие неурядицы не смогут испортить вам настроение. Есть вероятность заключить выгодную сделку или получить поддержку влиятельного человека.

Стрелец

Сегодня весь день вы потратите на борьбу с раздражением. Скорее всего, вам просто необходимо больше отдыхать. Из-за недосыпа нервишки шалят не по-детски.

Козерог

Не пытайте быть впереди планеты всей. Иногда это раздражает и делает из вас выскочку. Но вы ведь не такой на самом деле. Постарайтесь быть более тактичным.

Водолей

Первая половина дня порадует вас высокой продуктивностью. Однако уже после обеда вам захочется закутаться в одеяло и немного поспать. Позвольте себе расслабиться.

Рыбы

Прекрасный день для переговоров. Сегодня вы сможете извлечь из любого общения пользу. И не важно, что это будет. К вечеру почувствуете легкую усталость. Проведите время наедине с собой.

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