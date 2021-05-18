Гороскоп на 19 травня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто бути більш стриманим, а хто має потребу у відпочинку? Читайте гороскоп на 19 травня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Прекрасний день, який дозволить домогтися успіхів у будь-яких починаннях. Завдяки вашій зібраності та терплячості, вам вдасться вирішити багато конфліктів.

Телець

Сьогодні вам варто зменшити свій запал і більше прислухатися до думки оточуючих. Особливо, до більш досвідченим колегам. Амбіції ― це добре, але сьогодні вони вас тільки потягнуть донизу.

Близнюки

Сьогодні близнюкам варто звернути особливу увагу на своє здоров’я. А якщо ви страждаєте від серцево-судинних захворювань, то, швидше за все, треба пройти профілактичний огляд у лікаря. Береженого Бог береже.

Рак

У першій половині дня Ракам варто зосередити всі свої сили на вирішенні складних завдань Після обіду до вас можуть нагрянути неждані гості і про продуктивність ви можете забути.

Лев

Вдалий день у плані роботи і кар’єри. Начальство буде вас цінувати, а колеги прислухатися до вашої думки. Є ймовірність отримати нову посаду, яка принесе задоволення.

Діва

Сьогодні зірки радять не відкладати термінові справи в довгу шухляду, а вирішувати їх по мірі надходження. Головне ― не наробити помилок і не нехтувати деталями.

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Терези

Сьогодні вас чекає цілком позитивний день. Колеги і навіть начальник можуть звернутися за допомогою. Не відмовляйте їм. Це вам в майбутньому зарахується.

Скорпіон

Чудовий день. І навіть дрібні негаразди не зможуть зіпсувати вам настрій. Є ймовірність укласти вигідну угоду або отримати підтримку впливової людини.

Стрілець

Сьогодні весь день ви витратите на боротьбу з роздратуванням. Швидше за все, вам просто необхідно більше відпочивати. Через недосип нерви пустують не по-дитячому.

Козеріг

Не намагайтеся бути попереду планети всієї. Іноді це дратує і робить із вас вискочку. Але ви ж не такий насправді. Намагайтеся бути більш тактовним.

Водолій

Перша половина дня порадує вас високою продуктивністю. Однак вже після обіду вам захочеться закутатися в ковдру і трохи поспати. Дозвольте собі розслабитися.

Риби

Прекрасний день для переговорів. Сьогодні ви зможете отримати з будь-якого спілкування користь. І не важливо, що це буде. До вечора відчуєте легку втому. Проведіть час наодинці з собою.

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