Любовный гороскоп на май 2021 года от победителя мистического проекта «Битва экстрасенсов», а также эксперта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова расскажет, как стоит вести себя в отношениях. Кого ждут перспективные знакомства, а кто сможет, наконец, уладить разногласия в паре – читайте в любовном гороскопе на май 2021 года от лучшего экстрасенса страны.

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Овны

Май для семейных Овнов – отличное время, чтобы уладить давние разногласия с любимым человеком. Сейчас вам будет легко уладить споры и конфликты. Главное – сделать первый шаг в этом направлении.

Тельцы

Последний месяц весны сулит одиноким Тельцам перспективные знакомства. Вполне вероятно, что спонтанное свидание станет началом бурного романа.

Близнецы

В этом месяце Близнецам стоит быть сдержаннее. Колкая критика в адрес партнера может стать началом серьезной ссоры. А потому сейчас лучше обойтись без резких замечаний.

Раки

В мае представители знака окажутся в центре внимания противоположного пола. И если одиноким сердцам это принесет перспективные знакомства, то семейным Ракам – ревность со стороны любимого человека, и как следствие, конфликты. А потому тем, чье сердце уже занято, не стоит испытывать чувства партнера на прочность.

Львы

Звезды сулят Львам череду романтических сюрпризов. Скорее всего, любимый человек порадует вас приятным подарком, или неожиданным путешествием, о котором вы давно мечтали.

Девы

Этот период – отличное время, чтобы завести серьезный разговор с любимым человеком. Сейчас у вас есть все шансы прийти к общему мнению даже в самых спорных вопросах.

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Весы

В этот период одинокие Весы могут всерьез задуматься о том, чтобы возобновить романтические отношения с бывшей пассией. Но звезды советуют не торопиться с кардинальными решениями. Заходить во второй раз в ту же реку – не лучшая идея.

Скорпионы

В сфере личных отношений звезды советуют семейным Скорпионам избегать конфликтов с партнером. Постарайтесь быть терпимее к любимому человеку и не заостряйте внимание на его ошибках. Ссоры и разногласия, начало которым положено в этом месяце, могут затянуться надолго.

Стрельцы

В этот период звезды сулят одиноким Стрельцам новые знакомства. Но не стоит торопить события и делать поспешные выводами о новом избраннике. Есть большой риск столкнуться с разочарованием.

Козероги

Последний месяц весны сулит Козерогам позитивные изменения в личной жизни. Отношения представителей знака с их половинкой выйдут на новый уровень. Главное — не бояться проявить инициативу.

Водолеи

В этот период Водолеи могут спровоцировать конфликт с любимым человеком. Скорее всего, причиной тому послужит усталость и раздражительность представителей знака. Чтобы избежать ненужных ссор, звезды советуют чаще отдыхать и баловать себя.

Рыбы

Начало месяца порадует одиноких Рыб перспективными знакомствами. Чтобы не упустить свою судьбу, звезды советуют представителям знака чаще выходить в свет и не отказываться от спонтанных встреч с друзьями.

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