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Ивана Купала: история праздника

06.07.2023

Ивана Купала – один из древнейших мистических праздников славян, в котором перемешались языческие и христианские верования. История праздника Ивана Купала тесно связана с летним солнцестоянием, Иоанном Крестителем, а также тремя природными стихиями огнем, водой и лечебными травами.  Победительница 6 и 8 сезонов «Битвы экстрасенсов» и эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова поделилась с читателями телеканала СТБ традициями и обрядами праздника Ивана Купала. 

традиции, праздник

Летнее солнцестояние на Ивана Купала

Древние славяне использовали земледельческий календарь, который делился на два цикла. Первый когда солнце увеличивает свою активность. Второй когда она идет на спад. Между этими двумя периодами солнце находится в короткой фазе летнего солнцестояния, когда его сила и могущество достигают предела. Само собой, древние славяне не могли оставить такое природное явление без внимания.

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История названия праздника Ивана Купала

Как называли праздник древние язычники – неизвестно. Но с приходом христианства он получил название Ивана Купала. Это славянский вариант имени Иоанна Крестителя, чей день рождения совпадает с летним солнцестоянием. Глагол «купать» славяне использовали в значении «совершать духовное очищение через ритуальное омовение в открытом водоеме». Так к двум главным стихиям праздника (огню и травам) добавилась третья – очищающая вода.

Традиции и обряды на Ивана Купала

По случаю летнего солнцестояния язычники проводили ритуалы в честь Бога Солнца и его супруги Зари-зарницы. Это было время, когда растения достигали пика цветения, приобретая целебные и охранительные свойства. Люди считали, что начиная со дня Ивана Купала до Ильина дня вся нечисть покидала воды озер, рек и прудов. Самый главный обычай в этот праздник ‒ обязательное купание в воде и в святых источниках. Наши предки верили, что вода в это время обладает целебной и магической силой, поскольку входит в священный союз с огнем. Именно поэтому на берегу реки наши предки разжигали костры.

традиции и обряды на Ивана Купала

К слову, огонь также обладает большой магической силой. Люди водили хороводы, плясали и, конечно, перепрыгивали через костер. Считалось, кто перепрыгнет выше и не заденет пламя, будет счастливым. Когда молодежь заканчивала свои гулянья, старшее поколение проводило домашнюю скотину между купальскими кострами, чтобы ее не постигла смерть и болезнь. Матери сжигали в кострах белье, сорочки и одежду, которая была снята с больных детей, чтобы они скорее выздоровели.

Травы и цветы, собранные до рассвета в купальскую ночь, считались магическими. Их клали под купальскую росу, затем высушивали и хранили. Эти травы использовали для окуривания помещений и больных людей, с их помощью боролись с нечистой силой, а также использовали в различных магических обрядах или бытовых нуждах. Так, люди оберегали себя от ведьминых посягательств крапивой, которую раскладывали на пороге дома и на подоконниках. Сорванный в ночь на Ивана Купала цветок иван-да-марья клали во все углы дома, чтобы вор не залез. Но главный цветок на Ивана Купала ‒ папоротник. По преданию, если в ночь на Ивана Купала человек найдет цветущий папоротник, то получит бесценный клад ‒ возможность понимать и разговаривать с деревьями, цветами и животными.

Важно! Просим вас всегда быть осторожными и бдительными, не пренебрегать комендантским часом. Не заходите на неизвестные участки и в места, непроверенные ГСЧС (или не рекомендованные для посещения), чтобы избежать минной угрозы. Обезопасьте себя и близких!

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