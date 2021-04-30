Гороскоп на май 2021 года от победителя мистического проекта «Битва экстрасенсов», а также эксперта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова поможет правильно составить планы на месяц. Что вас ждет в профессиональной деятельности и в личной жизни — читайте в гороскопе на май 2021 от лучшего экстрасенса страны.

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Овны

Май сулит Овнам продвижение в сфере карьеры. Чтобы поймать волну успеха, старайтесь быть активнее. Сейчас не стоит отступать на полпути. В середине месяца возможны перспективные знакомства. На пути представителей знака встретятся люди, которые поспособствуют их новым победам.

Тельцы

В этот период Тельцы могут почувствовать усталость и даже апатию. Скорее всего, причиной тому послужит длительное отсутствие отдыха. Чтобы избежать подобных проблем, старайтесь чаще радовать себя приятными мелочами, в виде шопинга или незапланированного путешествия.

Близнецы

Расположение небесных тел сулит Близнецам прилив сил и энергии. В связи с чем представители знака могут хвататься за все и сразу. Но здесь есть риск не только очень быстро растратить свои ресурсы, но и допустить немало ошибок из-за рассеянности. А потому старайтесь тщательно планировать свое время и правильно расставлять приоритеты в делах.

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Раки

В этот период Раки могут столкнуться со сплетнями в профессиональной сфере деятельности. Чтобы избежать разочарований, старайтесь держаться подальше от сомнительных разговоров в коллективе и не раскрывайте своих планов тем, в ком не уверены на все сто.

Львы

Этот месяц для Львов – удачное время, чтобы закончить начатые дела. Сейчас на вашем пути не предвидится серьезных преград. Единственной помехой может стать только лень и желание отложить важные дела на потом. А потому старайтесь решать все вопросы по горячему.

Девы

В мае работоспособность Дев будет на высоком уровне. Представителям знака будет легко концентрироваться на решении конкретных задач. Не упустите эту возможность, чтобы разобраться со старыми завалами и привести свои дела в порядок.

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Весы

В этот период звезды сулят Весам положительные перемены в жизни. На пути представителей знака встретятся люди, которые помогут им справиться со многими трудностями. В конце месяца стоит быть внимательней к своему здоровью – возможны обострения хронических заболеваний.

Скорпионы

В этом месяце звезды советуют Скорпионам чаще прислушиваться к своей интуиции. Именно шестое чувство поможет представителям знака сделать правильный выбор. В то время как советы окружающих наоборот могут сбить с верного пути.

Стрельцы

Звезды сулят Стрельцам удачу в решении сложных вопросов. Те дела и задачи, с которыми вы долгое время не могли разобраться, сейчас могут разрешиться легко и без препятствий. Главное при этом – быть активнее и не откладывать на потом то, что можете сделать уже сегодня.

Козероги

Упрямство Козерогов в этот период может стать главной причиной конфликтов с окружающими. Вполне вероятно, что конструктивную критику представители знака будут воспринимать как придирки. Совет звезд – быть сдержаннее. Прислушавшись к дельным советам, вы сможете избежать многих ошибок.

Водолеи

В мае вдохновение станет частым гостем Водолеев. А потому к решению любых задач представители знака будут подходить творчески. В середине месяца есть большая вероятность простудных заболеваний. А потому не стоит относиться к своему здоровью легкомысленно.

Рыбы

В этот период главной преградой на пути Рыб может стать их неуверенность в себе. А потому старайтесь не идти на поводу у тех, кто хочет вселить в вас сомнения и страх перед новыми начинаниями. Сейчас самое время действовать. Будьте смелее, и у вас обязательно все получится.

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