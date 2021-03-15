15 марта 2021 Dialog hub — пространство свободных разговоров Фонда Елены Пинчук и украинский бренд одежды Keepstyle представили благотворительную капсульную коллекцию худи и футболок «Just say it».

Слоган коллекции «Jay say it» призывает молодежь не бояться говорить о сексе и сексуальное образование, учиться вести диалог со своими партнерами, родителями и специалистами. Надевая одежду из капсульной коллекции, каждый участник проекта тем самым демонстрирует свою осведомленность в сексуальном просвещении и призывает других откровенно говорить о своих желаниях и границы, не бояться задавать вопросы и учиться быть ответственным.

В фотосессии в поддержку кампании Just say it приняли участие украинские актеры и блогеры: Таисия-Оксана Щурук и Максим Девизоров — звезды сериала «Первые ласточки» и «Первые ласточки. Zалежни», Татьяна Брик — победительница проекта «Супер ТОП-Модель по-украински» и Дария Майстренко — финалистка шоу «Супер ТОП-Модель по-украински», Даня Вегас, актер сериала «Школа» и основатель украинского Тик-ток дома ULoveHome и участники ULoveHome Liza Nice, Леон, Трейси и Kireal

Все вырученные средства от продажи этой коллекции будут направлены на создание одноименного видео-курса для подростков с лучшими специалистами: гинекологами, сексологами, психологами и даже адиктологамы, которые ответят на все востребованные вопросы и научат говорить о собственных переживаниях. Курс будет размещен в свободном доступе в социальных сетях фонда — YouTube и Instagram, чтобы как можно больше подростков в Украине узнали полезную информацию о сексуальное образование, психологическую поддержку и не боялись говорить на сложные темы.

По данным Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко средний возраст первого полового акта в современных подростков достигает 14-15 лет. И эти данные являются неизменными уже почти 15 лет. Именно сексуальное образование может помочь подросткам иметь безопасный опыт первого секса, знать все о защищенных отношения, чтобы уберечься от заболеваний, передающихся половым путем, в том числе ВИЧ, получить правильные навыки коммуникации с партнером. Сексуальное образование — это не рассказы о том, как заниматься сексом, а формирование этики и культуры сексуальной жизни в будущем, что дает возможность защитить от сексуального насилия и психологических травм. Это об уважении к своим границам и доступное информирование детей о том, как устроена их тело.

Футболки можно приобрести в интернет-магазине «Keepstyle» и через Instagram-страницу бренда

«Непосредственно для нас, эта коллаборация стала крутой возможностью сделать важное дело — наделить полезной и важной информацией большую аудиторию, и прежде всего «наших» людей, которых мы нашли в течение многих лет работы. Наше комьюнити молодежи, которая требует сексуального образования, получит знания, поддержку и уверенность, потому, что мы умеем — через одежду, именно поэтому — just say it», — отметили представители бренда.

Дополнительная информация

Dialog hub — пространство свободных разговоров. Это информационно-образовательный центр для молодежи, который открылся в столице 2019 при содействии Киевской Городской Государственной администрации. В пространстве проводятся лекции и тренинги для детей, подростков и молодежи по сексуального образования и безопасности в интернете, а также просветительская работа с родителями. Dialog hub представлен и в онлайн-формате на YouTube и это первый в Украине канал с просветительскими лекциями по сексуального образования и психологической поддержки молодежи.

Фонд Елены Пинчук

Фонд учредил Елена Пинчук в сентябре 2003 года. В декабря 2017 года было объявлено, что кроме борьбы со СПИДом, организация вместе с фондом Кока-Колы также будет заниматься поддержкой женщин и девушек, но противодействие эпидемии ВИЧ/СПИДа останется одной из приоритетных тем в работе фонда. Основными направлениями его деятельности сегодня являются: борьба со СПИДом и здоровый образ жизни; менторские и образовательные проекты, направленные на молодых девушек и женщин; привлечения в Украину лучшего международного опыта в гуманитарной сфере.

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