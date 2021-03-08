8 Марта – самый ожидаемый всеми девушками выходной. Международный женский день считается первым праздником весны, когда мужчины задаривают дам тюльпанами, радуют комплиментами и поздравлениями. Если вы все еще не определились, как провести 8 Марта, куда пойти в праздник всех женщин, а также не можете найти себе компанию – читайте несколько советов от редакции STB.UA.

Старая и добрая традиция – встречать приход весны именно с наступлением 8-го марта. Зима остается позади, а все женщины расцветают в ожидании первых теплых дней. Мужчины в суматохе ищут красивые букеты тюльпанов и опустошают магазины подарков.

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В Международный женский день можно увидеть шумные девичники или влюбленные пары за романтическим ужином. Многие предпочитают оставаться в кругу родных и близких, накрывая праздничный стол. Каждая женщина выбирает самостоятельно, как провести «ее день». Конечно, можно сослаться на обязанность мужчины создавать сказку вокруг женщины. Но 8 Марта – праздник всех дам, и именно за ними остается право выбора, куда и с кем они отправятся в этот день.

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Не исключено, что вы до сих пор не определились, с кем разделить первый праздник весны. Поэтому мы предлагаем вам несколько вариантов, как провести 8 Марта, куда сходить и чем заняться.

Как провести 8 Марта?

Как отпраздновать 8 Марта: девичник

Международный женский день богат историей возникновения праздника, поэтому вариантов, как его провести, придумано много. Первым и самым распространенным вариантом остается девичник. Соберитесь компанией близких подруг или родственниц. Закупите вкусные продукты и напитки, фрукты и сладости. Подготовьте список лучших фильмов, либо же создайте плейлист своих любимых песен. Пригласите всех к себе в гости и устройте женские посиделки.

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Как отпраздновать 8 Марта: ресторан или кафе

Отправьтесь в ваш любимый ресторан или кафе. Главное – забронируйте места заранее, ведь на 8 Марта спрос на гастро-места велик. Не отказывайте себе в десерте. Не исключено, что во многих заведениях вас ждет комплимент от шеф-повара или небольшая скидка.

Как отпраздновать 8 Марта: театр

В этот день можете разнообразить свой досуг культурной программой. Посетить театр всегда хорошая идея, особенно в женский день. Подберите спектакль под свое настроение и смело отправляйтесь с подругой или любимым на просмотр.

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Как отпраздновать 8 Марта: ралли

Напомним, что ежегодно в Киеве на Крещатике проходит женское ралли. Любая желающая может принять участие. Заезд длинною в 70 км совершается в рамках Правил дорожного движения Украины. Проехаться можно на зарегистрированном автомобиле самостоятельно либо поучаствовать как пассажир. Зарегистрироваться необходимо заранее, ведь количество мест ограничено. Если вы не из столицы, то можете совместить приятное с полезным: посетить Киев и посмотреть на женские гонки.

Как отпраздновать 8 Марта: путешествие

Много заманчивых предложений предоставят турагентства. В канун 8 Марта путешественники могут купить путевки с хорошей скидкой. Поэтому, если вы давно мечтали об отпуске и задумывались, когда же выбрать подходящую неделю, то первые дни весны – идеальный вариант. Наверняка получите заманчивое предложение от туроператора, который отправит вас в теплые края.

Как отпраздновать 8 Марта: SPA

Несомненно, у вас неоднократно возникало желание провести день-другой в полном одиночестве. 8 Марта может стать только вашим днем. Попробуйте уединиться и отправиться в салон красоты или SPA. Это комплексное решение всех вопросов красоты, здоровья и релакса. Создайте комфортные условия своему телу в этот праздник.

Как отпраздновать 8 Марта: просмотр премьеры проекта «Холостяк»-11

Традиционно романтическое реалити страны стартует в начале весны. 11 сезон проекта «Холостяк» выйдет на телеэкраны накануне праздника. 5 марта зрители наконец-то окунутся в атмосферу любви и незабываемых впечатлений. Мы предлагаем вам не терять возможности посмотреть премьеру «Холостяк»-11 в первую пятницу марта.

Не пропустите старт 11-го сезона проекта «Холостяк»!

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