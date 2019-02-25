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СМС-поздравления с 8 Марта в стихах

25.02.2019

Поздравления с 8 Марта в стихах особенно пригодятся тем, кто хочет порадовать близких женщин. Специально к этому празднику мы собрали оригинальные стихи. Поэтому не сомневайтесь, что девушки, которых вы поздравите, будут приятно удивлены!

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***

С днем 8 Марта! С праздником весенним!

Льется пусть повсюду звонкое веселье!

Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы!

Пусть прогонит зиму веточка мимозы!

***

Пусть первый подснежник

Подарит Вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!

А мартовский ветер подарит надежду,

И счастье, и радость, и только добро!

***

Девушки, женщины, дамы,

Сестрёнки, бабушки, мамы,

Праздничным мартовским днём

В честь вас мы оду поём.

Цветите и радуйте глаз.

Нет в мире прекраснее вас!

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***

Подснежники склонились пред тобою,

Сегодня ведь пришло Восьмое марта.

Тебе желаю жить всегда с любовью,

И быть красивой словно Клеопатра.

***

Восьмое марта – день прекрасный,

Весна, подарки и цветы…

Пусть лучик солнца самый ясный

Тебе добавит теплоты!

Тебя от сердца поздравляю

С чудесным этим женским днем!

Во всем удачи я желаю,

Улыбки на лице твоем!

С праздником весны, прекрасные женщины!

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